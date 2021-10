Lutto nel mondo della musica: è morto prematuramente il pianista Antonio Rostagno

Lutto nel mondo della musica per la morte del pianista Antonio Rostagno mancato prematuramente all'età di 59 anni. Originario di Imperia da anni viveva a Roma.

Diplomato in pianoforte al Conservatorio di Torino, aveva studiato composizione con Felice Quaranta, si era laureato in lettere con Giorgio Pestelli. Docente di storia delle musica alla Sapienza di Roma, era autore di numerosi saggi ed era un abile conferenziere e divulgatore musicale. Nel mondo della musica era noto per le numerose pubblicazioni fra cui ‘La musica italiana per orchestra nell’Ottocento’ e ‘Kreisleriana di Robert Schumann’.

"A te grande Maestro Antonio Rostagno, Musicologo all’Uniiversità La Sapienza di Roma che te ne sei andato via in punta di piedi, come nel tuo stile, il commosso riconoscente ricordo per quanto hai fatto per la crescita musicale di Cervo". Questo l’attestato di cordoglio del sindaco di Cervo Lina Cha.