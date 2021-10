Imperia: valori sopra i massimi di Legge, acqua non potabile in tutta la zona di Oneglia

Dopo l’ultima comunicazione di Asl 1 il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha esteso in via cautelativa l’ordinanza di non potabilità dell’acqua all’intero acquedotto di Oneglia (come si può vedere nella planimetria).

Il primo cittadino ha anche ordinato a Rivieracqua l'immediata adozione di interventi efficaci per la verifica delle regolarità dei valori dei campioni.

Il comune ricorda ai cittadini della zona interessata dall’ordinanza che, a scopo cautelativo, è fatto divieto di usare l'acqua per il consumo umano, se non previa bollitura, fino alla revoca dell’ordinanza.

Il provvedimento è stato assunto in quanto le analisi hanno evidenziato un superamento dei valori microbiologici previsti dalla legge nei punti di controllo di ‘Via Santa Lucia’ e ‘Frazione Oliveto’.