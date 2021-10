Emanato da Arpal bollettino di pre-allerta: previsti da domani rovesci e temporali forti su tutta la regione

L’Arpal Liguria ha emanato un bollettino di pre-allerta per temporali anche forti che si riverseranno sulla nostra ragione a partire prevalentemente dalla giornata di domani.

La previsione odierna è di modeste condizioni di instabilità con nuvolosità in graduale aumento, fenomeni associati a carattere di rovescio o temporale più probabili sui settori costieri nel pomeriggio con interessamento delle zone interne da sera con vento tra deboli e moderati in prevalenza meridionali.



Domani cielo coperto o molto nuvoloso con precipitazioni anche insistenti in particolare sul centro della regione. Aumento dell'instabilità con rovesci e temporali più probabili sui settori centrali e di Levante con venti tra deboli e moderati meridionali a Levante, settentrionali a Ponente.



Per lunedì si prevedono condizioni di marcata instabilità con cielo coperto e piogge diffuse tra moderate e forti. Rovesci o temporali in intensificazione nella seconda parte della giornata in particolare sui settori centrali. Venti forti meridionali e il mare molto mosso, agitato in serata sul Levante.