"A un anno dalla tempesta Alex", la Valle Argentina non dimentica e il fiume fa ancora paura - La testimonianza dei sindaci

Abbiamo raccolto le testimonianze dei sindaci di Taggia, Badalucco, Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora. Un racconto per immagini dei giorni più difficili, le difficoltà affrontate e capire quale sia la situazione attuale esattamente un anno dopo l'alluvione.

"Da questo ponte lanciavo forte un urlo di grande preoccupazione - ricorda Mario Conio, sindaco di Taggia - perchè il torrente era stato devastato come non mai. Non vedevo il traguardo e non vedevo possibile riuscire a risistemare una situazione così drammatica. Quando ci si trova ad affrontare situazioni di questo tipo, prevale subito la preoccupazione poi bisogna mettersi di 'buzzo' buono. Dopo un anno il torrente è più sicuro e i lavori più drammatici sono conclusi. Abbiamo fatto una scelta coraggiosa anticipando le somme urgenze per circa 2 milioni di euro".

"Ricordo che a un certo punto lasciammo la casa comunale da cui vedevamo situazione del fiume - afferma Matteo Orengo, sindaco di Badalucco - ma eravamo piuttosto sereni. Alle 23 ho emesso ordinanza di chiusura dei ponti e poi l'escalation all'una di notte, il fiume in poco tempo ha superato gli argini e ha inondato tutto il paese. C'è stata agitazione e preoccupazione. Nel parcheggio Premartin abbiamo cercato di convincere alcuni cittadini che volevano andare a prendersi le macchine, di lasciar perdere per evitare danni maggiori. Nel parcheggio Pozzatore mancava una parte di strada e più di 70 auto erano ammassate una sull'altra. Sono ricordi indelebili. Ricordo gli 'Angeli del fango' che subito si sono messi a disposizione della popolazione e del comune per risolvere le problematiche immediate. Si lavorava e si puliva e poi alla sera ci si ritrovava tutti insieme. Badalucco si è ritrovato a essere unito, unico. Tutti per uno uno per tutti".



"Quella notte tutta la valle Argentina è rimasta bloccata - sottolinea Mariano Bianchi - l'unica via per fare arrivare i mezzi di soccorso era Colle d'Oggia che fortunatamente ha mantenuto la viabilità. E' emozionante rivedere a un anno di distanza i lavori fatti e rivedere il fiume che sembra adesso un bambino nella culla ma che può diventare cattivissimo. Se non pensiamo a un investimento sui polmoni verdi dell'entroterra non risolveremo mai il problema. Spenderemo solo dei gran soldi per riparare i danni. C'è ancora la paura di rimanere isolati".



"Ho un ricordo di quella notte di tanta paura e attesa - confessa Manuela Sasso, sindaco di Molini di Triora - noi eravamo in comune con la protezione civile. Si sentiva tanto rumore ma non si vedeva nulla perchè era saltata la luce dal pomeriggio. Quelle ore erano di attesa per la mattina per vedere che cosa stesse succedendo ma non potevamo immaginare effettivamente che cosa avremmo trovato. Intorno alle 6 non riuscivo più ad aspettare e sono uscita con le prime luci a vedere che cos'era successo e ho trovato una situazione che mai avrei potuto immaginare".



"Mi sono recata al laghetto delle noci - aggiunge - dove ho visto tutto il lavoro fatto nell'estate, un punto di turismo totalmente distrutto e un pezzo di cuore se ne andava. La cosa che più mi ha colpito sono state le caserme. Quando sono arrivata laggiù che è la zona artigianale, dove le persone vivono e ho visto che un pezzo di caserma è stato letteralmente portato via. Lì sono scoppiata a piangere perchè ho pensato a quelle persone che si sarebbero svegliate e avrebbero trovato tutto totalmente distrutto. La prima ora ho girato da sola poi ho capito che da lì a poco le persone mi avrebbero chiesto quindi ho cercato di contenere le emozioni ed essere più pragmatica possibile e iniziare a capire da dove partire. Nell'immediato c'è la voglia di rialzarsi, poi quando il volontariato e le persone si devono fermare, le persone iniziano a chiedere e senza fondi, ho dovuto spiegare alle persone le difficoltà di stare in un comune con un bilancio risicato e non poter fare gli interventi perchè mancano i fondi".

"E' meglio dimenticare quasi quei giorni. Sono stati giorni duri e anche dopo. Noi siamo stati isolati per una decina di giorni e c'è stato impegno di tutti per risolvere i problemi sul territorio e speriamo di non ritrovarci più in quelle condizioni. Oggi vedo che i lavori stanno andando avanti però mi aspettavo di arrivare a questa data con le strade perfette e invece ci troviamo leggermente indietro. Non dipende dalle imprese, dalla provincia ma è una questione generale dell'Italia - conclude Massimo Di Fazio, sindaco di Triora - quando le previsioni mettono acqua abbiamo sempre un grandissimo punto interrogativo sul nostro territorio perchè non sappiamo più come reagisce a queste bombe d'acqua che arrivano dal cielo".