Vallecrosia: dalla prossima settimana al via i corsi per istruttore di mountain bike all'Oratorio Don Bosco

Lo sport ha sempre necessità di migliorarsi e progredire e per questo motivo che la mountain bike ha voluto che gli istruttori accompagnatori avessero una qualifica adeguata come previsto dalle normative FCI.

Dal 6 ottobre inizieranno, all'Oratorio Don Bosco di Vallecroisia, i corsi che saranno suddivisi per fasce di età:

- lunedì dalle 17 alle 18.30 per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni

- giovedì dalle 17 alle 18.30 per ragazzi dai 13 ai 18 anni

L’attività sarà guidata da 'Maestri di Federazione FCI' e si svolgerà su Aree attrezzate che permetteranno di affinare la tecnica su sentieri specifici che permetteranno di mettere in pratica le nozioni acquisite e si potrà usufruire del servizio navetta per gli spostamenti.

Per Informazioni telefonare al 3273253604. Le iscrizioni si possono effettuare direttamente presso l’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia il lunedì e giovedì dalle 17 alle 18.