Calcio, Serie D. Sanremese in Val d'Aosta per il primo match-clou. Ancora assenti Maglione e Valagussa

La Sanremese si è sbloccata anche in campionato e non vuole fermarsi. Per la terza giornata della Serie D 2021/22, girone A, i biancoazzurri saranno di scena al ‘Comunale’ di Montjovet (in provincia di Aosta) per affrontare i locali del PontDonnaz Hone Arnad Evançon, semplicemente PDHAE. Dato il successivo turno infrasettimanale, mercoledì 6 ottobre a Sanremo arriverà il Casale, le squadre si sono accordate per anticipare il match alle ore 15 di sabato 2 ottobre.

Una vittoria proietterebbe i matuziani davvero in alto ma per raggiungere i vertici della classifica Andreoletti dovrà fare a meno di Maglione che continua a sentire dolore al ginocchio sinistro ed il suo rientro in campo non sembra prossimo e di Valagussa, ancora alle prese con guai muscolari.

L’allenatore aspetta anche i primi gol ufficiali dei suoi attaccanti principali: Ferrari e Anastasia. L’ ala, soprattutto a Caronno, ha mostrato la sua effervescenza mentre il centravanti è apparso un po’ in ombra soffrendo particolarmente la marcatura asfissiante di De Bode, nell’ultima partita contro il Vado. Così è stato Diego Vita a ‘togliere le castagne dal fuoco’: vero e proprio ‘spacca-partite’ con tre reti nei due derby liguri della scorsa settimana.

Ad arbitrare l’incontro sarà il signor Carlo Esposito (della sezione di Napoli) coadiuvato da Ivan Alexandrovic Denisov (di Bari) e Roberto Lobene (di San Benedetto del Tronto).

Ecco i convocati biancoazzurri, in ritiro già da oggi a Nus:

PORTIERI: Bohli (2005), Malaguti (2003)



DIFENSORI: Fabbri (2001), Acquistapace (2000), Bregliano, Mikhaylovskiy,

Aita (2002), Gatelli, Nouri (2001)



CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Gagliardi, Gemignani, Larotonda (2002)



ATTACCANTI: Anastasia, Ferrari, Vita, Foti (2003), Orefice (2000),

Pellicanó (2002), Scalzi.