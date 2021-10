Calcio, Serie D. L'Imperia finalmente ritrova Grazhdani per la difficile trasferta di Chieri. Ma Mistretta è ancora out.

Nell’anticipo della terza giornata di Serie D, girone A, l’Imperia farà visita al Chieri con fischio d’inizio del signor Francesco Lipizer fissato per le ore 15 di sabato 2 ottobre.

Il calendario non è stato benevolo con i nerazzurri che affronteranno la squadra più in forma di questo inizio stagione, guidata dal miglior attacco del girone con 7 reti.

Allo stadio ‘De Paoli’ si profila una trasferta davvero insidiosa per Mister Cortellini che dovrà fare a meno dei lungodegenti Mistretta, le cui condizioni del ginocchio non sembrano migliorare, e Minasso. Il centravanti Grazhdani e il funambolico De Simone, anche se non appaiono al 100%, recuperano ed entrano nei 20 convocati.

L’allenatore però ha sopperito al meglio alle assenze, basta vedere il bellissimo 4-0 sulla Lavagnese. Così il 4-3-2-1 visto al ‘Ciccione’ potrebbe essere riproposto nell’arco della stagione, a partire da domani: dovrebbe essere confermato Fatnassi (2004), quale 'Under' più giovane, e probabilmente anche Fazio sarà ancora titolare preferito a Bacherotti. I due rientranti potrebbero trovare spazio a gara in corso.

Un match di primo piano anche per la CAN che ha designato Francesco Lipizer (della sezione di Verona), dopo l’ottima direzione nella delicata sfida Trapani – Cavese del girone ‘I’. Lipizer tornerà ad arbitrare l’Imperia dopo la sfida contro il Legnano (2-3 per i lilla), dello scorso maggio, nella quale assegnò due rigori proprio ai nerazzurri. Sarà coadiuvato dai signori Mattia Salviato (di Castelfranco Veneto) e Domenico Luccisano (di Taurianova).

L’Imperia tornerà al ‘Ciccione’ mercoledì 6 ottobre per l’attesa sfida pomeridiana contro il Novara.

Ecco i convocati nerazzurri:

Michele Lacirignola, Gianluca Bova, Nicholas Mara, Davide Garibbo, Luigi Castaldo, Tommaso Bacherotti, Luca Carletti, Mattia Comiotto, Giacomo Fazio, Angelo Gabriele, Davide Canovi, Giuseppe Giglio, Fausto Coppola, Luca Di Lauri, Amin Fatnassi, Michael Tallevi, Ricard Kacellari, Lorenzo Cassata, Gennaro De Simone, Aleksander Grazhdani.