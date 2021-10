Bordighera: 'Life Revolution', una associazione per praticare l'Ocr, ovvero la ‘Obstacles Course Race’

A Bordighera si pratica l’Ocr, ovvero la ‘Obstacles Course Race’ (gara di corsa ad ostacoli), molti dei quali sono simili a quelli usati nell'addestramento militare, mentre altri sono unici per le Ocr e le Ninja Warrior e sono impiegati lungo il percorso, per testare resistenza, forza, velocità e agilità.

La lunghezza del percorso varia in base alla propria scelta per una disciplina che sta iniziando adesso a diventare ufficiale e riconosciuta. Nella città delle palme si può trovare un campo attrezzato a questo tipo di allenamento e ha sede anche l'associazione sportiva ‘Life Revolution’, aperta e operativa dal 2 agosto 2019.

Al momento è l’unico ‘Boot camp masc’ in Liguria, capitanato dall’atleta Manuel Di Dato, che ha partecipato gli Europei e i Mondiali, rappresentando l’Italia con grande orgoglio. Attualmente all'interno del campo sono attivi corsi dai bambini più piccoli di 4 anni fino agli adulti, che stanno terminando il campionato italiano dell'anno in corso e si sono portati a casa ulteriori qualifiche.

A breve, il 16 ed il 17 ottobre sarà ospite l’Accademia Sportiva, corso di accademia formativa per diventare preparatore atletico Ocr, tenuto dal Dott. Marco Dalessandro, docente referente. Per eventuali informazioni sullo sport Ocr si può contattare il numero di telefono 3331223847 (Valentina).