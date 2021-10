Taggia: da oggi il servizio di nettezza urbana ad Amaie Energia, Gorlero "Passaggio necessario per arrivare alla gestione unica" (Foto e Video)

Amaie Energia, la società partecipata del Comune di Sanremo, ha assunto ufficialmente il servizio di igiene urbana a Taggia. La novità è stata presentata questa mattina a villa Boselli, alla presenza dei vertici aziendali e dei rappresentanti del Comune.

Si completa così un passaggio di consegne del servizio, tra Docks Lanterna e Amaie Energia che va ad assumere i servizi di raccolta rifiuti, spazzamento delle strade e la gestione del punto di raccolta in località Isola Manente.

Il Presidente di Amaie Energia, Andrea Gorlero, ha così spiegato l'accordo con il Comune di Taggia: “Intanto voglio esprimere il nostro ringraziamento a Sindaco e Assessore per la fiducia che ci è stata accordata. Amaie Energia subentra a Docks con la cessione di ramo d’azienda, un passaggio è stato necessario perché ha consentito di intervenire direttamente, ereditando una gestione puntuale ed efficiente. Oggi facciamo un passaggio indispensabile per la ‘svolta epocale’ del 1° gennaio 2022, quando servirà una unica gestione del bacino. Noi auspichiamo che sia Amaie Energia ma, il percorso dovrà essere codificato da tutti i Comuni. Quello di oggi è un passaggio necessario e intermedia, ma riteniamo che i prossimi tre mesi saranno decisivi. Il risultato finale sarà una gestione unica di 18 comuni, come imposto dalla Legge. L’ordinanza della Regione indica come data ultima il 31 dicembre e questa per noi è una sfida. Con il Comune di Taggia si stanno facendo discorsi importanti e ci viene giustamente chiesto un impegno anche sulla pista ciclabile. Gli impegni saranno importanti e verranno sottoposti a diversi Consigli comunali, nell’ambito della revisione del piano strategico di una società che ha aumentato il fatturato a 28 milioni di euro”.

L’Assessore all’Ambiente di Taggia, Lucio Cava, ha sottolineato l’importanza della giornata: “Ringrazio la Docks perché ha sempre risposto alle nostre richieste ma sono felice perché, in Amaie Energia ci sono persone giuste che lavorano anche con il cuore”. Sulla stessa linea Mauro Albanese, componente del Cda di Amaie Energia: “L’impegno che stiamo per assumere è importante ed è una sfida, visto che subentriamo a una azienda che ha prestato un servizio più che egregio, ottenendo risultati importanti. Ci sono margini di miglioramento e ci impegneremo in merito, per una cittadina a vocazione turistica con aspettative importanti”.

Per il Sindaco di Taggia, Mario Conio: “Si apre una nuova pagina che deve essere ambiziosa. Da quando siamo soci con Amaie Energia è nato un rapporto estremamente stretto e proficuo. Oggi ci si mette alla prova e ricordo che la mia Amministrazione ha puntato molto sul decoro urbano e sulla qualità della vita, che si ottengono con ottimi servizi come la raccolta, lo spazzamento e la pulizia della città. Siamo un esempio con percentuali di differenziata assoluti ed è una sfida ambiziosa per Amaie Energia. Magari facendo uno sforzo verso il futuro con un sistema della gestione ‘mista’ del rifiuto e contiamo molto sul ‘know-how’ dell’azienda. Voglio ricordare che la Docks ha svolto un servizio sempre ottimale per tanti anni ma, questo bel sole vuole essere foriero di speranze e novità. Da oggi scarpe da ginnastica per tutti e tirarsi su le maniche perché c’è tanta aspettativa in Amaie Energia, da parte dell’Amministrazione e dai cittadini”.