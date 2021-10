Bordighera: tombino aperto in spiaggia, pericolo in zona Pennoni (Foto)

Dalla spiaggia di Bordighera, in zona Pennoni, arriva la segnalazione di un potenziale pericolo. Le reti da cantiere a protezione di un tombino sono state divelte, forse dalle intemperie o forse da qualcuno.

Il tombino attualmente risulta scoperto, costituendo di fatto un pericolo soprattutto per i bambini o anche chi semplicemente passeggia nelle ore meno illuminate.

Si spera in un pronto intervento per garantire la sicurezza di chi intraprende la spiaggia, scegliendola come zona di camminamento, durante queste giornate di inizio autunno.

Proprio qualche giorno fa a Sanremo un uomo è rimasto seriamente ferito precipitando in un tombino nella zona di pian di Nave, proprio dove mesi fa anche un bambino rischio di cadere per lo stesso motivo.