È stata spostata a venerdì 1 ottobre l'amichevole tra gli Allievi 2006 della Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy e la Sanremese, leva 2007-08.

La partita, inizialmente in programma per il 29 settembre, si terrà perciò venerdì pomeriggio alle 17.30, presso il campo Raoul Zaccari a Camporosso. Le squadre giocheranno sul campo in erba.