Imperia, approvato dal Consiglio comunale il bilancio consolidato. Scajola non le manda a dire: "Chi parla, per ignoranza, di 50 milioni di debiti poi allarma i cittadini"

"Il bilancio consolidato del comune di Imperia ha un risultato positivo, 8 milioni di utili che ci danno la consolazione di aver lavorato bene”. Così l'assessore alle Finanze del Comune di Imperia, Fabrizia Giribaldi, durante la discussione della pratica, in Consiglio comuale, per l'approvazione del bilancio consolidato dell'ente.

Pratica che è stata approvata dall'aula con 19 voti favorevoli e sei contrari. "Si tratta di uno strumento che, ha spiegato l'assessore Giribaldi, mette insieme la contabilità finanziaria del Comune e le contabilità delle società partecipate, che invece vanno per competenza. All’interno sono considerati, oltre al Comune, anche la Go Imperia e Seris, mentre sono escluse le società in situazioni di concordato o fallimento, come Porto di Imperia, Amat ed Ecoimperia, e le società in cui il Comune ha una partecipazione residuale, come Liguria Digitale".

Successivamente ha preso la parola il sindaco Claudio Scajola il quale ha voluto porre l'accento su alcune contestazioni mosse da diversi consiglieri comunali. "L'ente ha correttamente operato, ha chiosato il sindaco, ma se qualcuno dice, per ignoranza, che il Comune ha 50 milioni di debiti poi i cittadini si preoccupano. Bisogna vedere cosa sono questi debiti. Per debiti, all'interno di questo tipo di atti, non si devono intendere quelli che comunamente hanno i cittadini o le aziende. Ma cos’è quindi questo debito? Tutto ciò che fa parte del bilancio è finanziato. Il debito evidenzia le parti che non sono ancora state pagate perché saranno pagate secondo lo stato di avanzamento dei lavori. Questa amministrazione ha messo in cantiere milioni e milioni di lavori che stiamo portando avanti. Più si lavora più c’è debito. Non sono debiti non coperti. Ed inoltre, ha sottolineato il primo cittadino, ogni deliberazione di carattere finanziario viene sottoposta al parere dei revisori che possono esprimere un parere negativo-positivo o positivo condizionato. Il parere dei revisori è che l’ente ha correttamente operato. Il bilancio consolidato 2020 del Comune di Imperia rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica e finanziario dall’intero gruppo dell’amministrazione pubblica, quindi esprime parere favorevole".