A Sanremo il progetto “SuperBa - Superando Barriere” per l’inclusione e l’accoglienza su scala internazionale (Foto e Video)

Sanremo ospiterà sabato “SuperBa - Superando Barriere”, progetto cofinanziato dal Programma Erasmus+ di scambio giovanile internazionale sui temi dell’inclusione, dell'accoglienza, della cooperazione inclusiva e organizzato da A.I.F.O.

L’evento interessa tre città: Santa Margherita Ligure, Imperia e Sanremo. L'evento di Sanremo è organizzato da A.I.F.O. in collaborazione con il Comune di Sanremo, Caritas Diocesana, Azione Cattolica Italiana - Parrocchia San Siro Sanremo, Unione Italiana Ciechi, associa89’e sportiva Liguria Calcio non Vedenti, associazione IntegrAbili Sanremo, “Teatro abusivo e Trio Scampato 1+1” (Caritas Intemelia).

Il 2 ottobre a Sanremo in piazza Colombo parteciperanno: 33 giovani con e senza disabilità, volontari di associazioni attive in Italia, Belgio, Francia e Spagna sui temi dei diritti delle persone con disabilità e dell’accoglienza; le associazioni e le realtà locali da anni impegnate nel sostegno dei diritti delle persone migranti e delle persone con disabilità.

Ogni associazione sarà presente con un banchetto di sensibilizzazione e/o con l'organizzazione di momenti importanti dove la disabilità dimostrerà il valore della persona e il suo diritto al riconoscimento di una dignità piena.

L'evento è stato presentato questa mattina in Comune a Sanremo alla presenza dell'assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri, e degli organizzatori.

Le interviste

Il programma:

Mattinata (entro le 12): allestimento di piazza Colombo, a cura della rete locale

11 - 12: arrivo a Sanremo, accoglienza, prima conoscenza del gruppo locale e delle associazioni locali. Presentazione e saluto del Comune di Sanremo

12- 13.30: partita di calcio accessibile. L'unione ciechi, dopo una breve introduzione, propone a tutti i partecipanti, per piccoli gruppi, di bendarsi e provare a giocare a calcio al buio. Campo ridotto 4 vs 4. Animazione

13.30 - 14.30: Pranzo al sacco. Durante la pausa: video in proiezione (Caritas, A.I.F.O.)

14 - 15: prove Teatro Abusivo e allestimento Gioco dell'Oca inclusivo (a cura del gruppo “SuperBa - Superando Barriere")

15 - 16: gioco dell'oca inclusivo, a grandezza umana (a cura del gruppo “SuperBa - Superando Barriere”)

16- 17.30: Teatro abusivo e Trio Scampato 1+1 propone un'opera teatrale sul tema della follia

18 - 19.30: conferenza aperta con intramezzi musicali del Trio Scampato 1+1: saluti istituzionali del Comune di Sanremo e di Antonio Lissoni (presidente AIFO) che ricorderà i 60 anni di attività di AIFO, costituitasi nel 1961, con l'intervento dal titolo: “Sessant'anni dedicati alla salute e all’inclusione per tutti”; intramezzo musicale del Trio Scampato; i giovani partecipanti al progetto “SuperBa” presenteranno il progetto, le associazioni aderenti, i temi dell'accoglienza e dell'inclusione, il gioco dell'oca inclusivo, il programma Erasmus+ e le possibilità del volontariato giovanile; intramezzo musicale del Trio Scampato, video “Gianchette”

20-21.30 apericena nel teatro di piazza San Siro, con il gruppo di interscambio e i referenti delle associazioni che hanno partecipato

21.30- 22.30: saluti, giro in minibus di Sanremo by night, rientro a Santa Margherita Ligure