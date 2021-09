Da oggi al Centro Pastore si può ottenere anche la certificazione EIPASS, European Informatics Passport

l Centro "G. Pastore" è ora anche centro autorizzato a rilasciare l’EIPASS, il Passaporto Informatico Europeo che certifica le competenze nel settore informatico, spendibili in ambito professionale.

L'EIPASS, attesta appunto l’acquisizione di competenze in ambito ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e viene riconosciuto a livello internazionale, non solo nei Paesi UE, costituendo un titolo molto utile per trovare impiego in Italia e all’estero.





L'EIPASS è una certificazione valida anche per i docenti quale attestato di "addestramento professionale” nel settore delle competenze informatiche e riconosciuta ai fini previsti da tutti i concorsi ed i bandi che prevedono l’attribuzione di punteggio ai possessori di certificazioni informatiche.

La certificazione EIPASS, inoltre, esonera gli universitari dal sostenere l'esame di informatica di base e può essere convertita in crediti formativi.





Da oggi, dunque, al Centro Pastore è possibile:

seguire corsi di preparazione all'ottenimento della certificazione Eipass con un formatore abilitato del registro pubblico Eipass;

sostenere l'esame in sede , concordando la data in base alle proprie esigenze senza date fisse da rispettare.





Tutti gli EI-centre , come il Pastore, sono accreditati da CERTIPASS, l’Ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle competenze digitali EIPASS, nonchè ente riconosciuto dal MIUR per la certificazione dei livelli di competenze informatiche.





Il Certificato EIPASS 7 Moduli User attesta in modo oggettivo il possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT e, una volta acquisito, ha una validità di cinque anni, come l’ ICDL Full Standard (ex ECDL Full Standard). Passato questo intervallo l’EIPASS deve essere aggiornato tramite un Upgrade che consiste in un unico test: si può accedere alla prova già un mese prima della scadenza e fino a un anno dopo. A differenza dell’ECDL, però, l’EIPASS è riconosciuto a livello internazionale, non solo dai Paesi dell’Unione Europea.





Corsi di preparazione certificazioni per adulti e bambini di tutti i livelli. Per maggiori informazioni CONTATTARE IL CENTRO PASTORE:

Centro “G. Pastore”

Telefono: 0183/76231

Email: info@centropastore.it

Via Antonio Delbecchi, 36 - Imperia