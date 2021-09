Sanremo: scooter posteggiato sul marciapiede in corso Inglesi diventa ostacolo insormontabile per un disabile della zona (Foto)

Da corso Inglesi in zona 'Polo Nord' arriva alla nostra redazione la segnalazione di alcuni residenti in merito alla costante presenza di uno scooter posteggiato sul marciapiede, già molto stretto.

Il motorino dà comprensibilmente fastidio ai passanti ma in particolare per un residente disabile della zona diventa un ostacolo praticamente insormontabile.

Pare che la cosa sia stata già più volte segnalata alla Polizia Municipale ma, per il momento, nulla si è mosso.