Anci Liguria crea la ‘tecnostruttura’ di supporto ai Comuni per l’attuazione del Pnrr

“L’impegno è quello di essere cinghia di trasmissione e luogo di facilitazione per la totalità degli enti locali liguri affinché le risorse, non quelle direttamente ed interamente gestite dal Governo, con cui interagiscono Anci e gli altri livelli nazionali, con i quali ci rapporteremo, ma tutte le altre possano essere organizzate e utilizzate con efficacia, efficienza e, possibilmente anche con economicità – afferma il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai – La tecnostruttura neocostituita si avvarrà anche di specialisti esterni e di consulenze qualificate, e lavorerà, ad esempio, nel contesto sociosanitario, dove accompagneremo le risorse del Pnrr a quelle del Piano sociale integrato regionale Psir, per cui stiamo lavorando con Regione. Inoltre – prosegue Vinai – stiamo creando le condizioni affinché, nel momento in cui usciranno i bandi, potremmo procedere a realizzare la progettazione, gestione, comunicazione e rendicontazione per gli enti locali che non hanno strutture adeguate a gestire i progetti. Per dirla in uno spot, stiamo creando un grande laboratorio in cui nasceranno i futuri progetti pilota della Liguria”, conclude Vinai.