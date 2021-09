Da Pigna la battaglia contro i 'crossisti' sui sentieri protetti: il Sindaco Trutalli presenta un esposto ai Carabinieri

Presenterà nelle prossime ore un esposto ai Carabinieri Forestali per la costante e pericolosa presenza di motociclisti sui sentieri protetti, sia sul territorio del suo comune che nel resto della provincia.

E’ il Sindaco di Pigna, Roberto Trutalli, sempre vicino alle problematiche ambientali legate all’entroterra, ad intervenire duramente contro i crossisti che praticano il loro sport, sui percorsi della ‘Rete Escursionistica Ligure’ senza permessi e passando in zone Sic oltre che nei parchi protetti.

“Dobbiamo intervenire al più presto – ci ha detto Trutalli – e presenterò l’esposto in qualità di Sindaco, anche se potrei farlo pure come semplice cittadino. Chi vuole andare in moto può farlo, ma non deve andare su questi percorsi creati con tanti sacrifici e poi georeferenziati. Sono percorsi dedicati agli escursionisti e alle mountain bike”.

Tra le zone protette più ‘battute’ dai crossisti sono quelle che salgono da Buggio verso i prati del Toraggio ma anche da Pigna a Palazzo del Maggiore che arriva alla diga, su un percorso distrutto ma la zona più colpita è quella di Gouta. “Mi chiedo - prosegue Trutalli – se si può tollerare una cosa del genere, che va a discapito delle bellezze naturali della nostra provincia. Abbiamo anche scoperto un motociclista che si è fatto un video partendo dal rio Carne”.

Il Sindaco di Pigna ha confermato di aver allestito circa 30 km di mulattiere ma di voler arrivare a breve a oltre 50 per gli escursionisti e le mountain bike: “Abbiamo anche tutta la ‘Alta via’ che arriva da Rocchetta Nervina e arriva a Cima Marta e mi chiedo perché non si riescano a fare maggiori controlli. Proprio per questo vogliamo allestire un sistema di videosorveglianza ma, addirittura, ci sono crossisti che tolgono le targhe dalle moto e diventa impossibile risalire ai proprietari. Ci sono alcuni punti con ‘ruotate’ devastanti”.

Manca sicuramente la prevenzione e la repressione, ma anche gli agenti sono pochi e, secondo Trutalli questo non è un problema esclusivo di Pigna: “Riguarda tutta la provincia – risponde – ed è un problema che ci sta sfuggendo di mano. Ad esempio anche il monte Faudo ha zone distrutte dal passaggio delle moto. Servono sanzioni e anche dissuasori per consentire solo il passaggio a piedi e delle biciclette. Ma non capisco perché dobbiamo intervenire in questo modo quando basterebbero controlli maggiori per preservare il nostro territorio”.