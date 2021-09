Studente all'Agraria di Imperia non riesce a prendere il treno per ritardi del bus: la protesta

Un nostro lettore di Ventimiglia, Antonio Pintacrona, ci ha scritto per segnalare i problemi del figlio, studente pendolare che ogni giorno frequenta la scuola di agraria a Imperia:

“Dall’inizio dell’anno scolastico, non solo a mio figlio, si creano gravi problemi di spostamento. Avendo pagato un servizio di linea per arrivare in stazione a Imperia e prendere in orario il treno per Ventimiglia, il ragazzo a causa di un mancato servizio da parte di Rt, si trova ogni volta costretto a non trovare il bus prestabilito. Il ragazzo ancora oggi (ieri, ndr), è in ritardo a causa del bus, non arrivato alle 18.03, penalizzando lui e la famiglia che lo aspetta a casa. Da utente e padre di famiglia sono disgustato: il ragazzo mi ha chiamato e mi ha detto che andrà verso la stazione dei treni a piedi. La tratta interessata è quella tra la pensilina di Porto Maurizio e la stazione dei treni, all'incirca mezz’ora a piedi. Anche oggi non so quando arriverà a casa mio figlio ed è una situazione inammissibile”.