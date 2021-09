Sanremo: i dubbi del comitato P.A.T. sul progetto di porto vecchio “Perché non viene pubblicato il progetto definitivo?”

Il comitato P.A.T., per voce di Luciana Balestra, esprime le proprie perplessità in merito al progetto per il restyling di porto vecchio.

“In relazione al previsto abbattimento di ben otto pini nell’area portuale per motivi di sicurezza e la riqualificazione della stessa con un piano del verde. Nei vari articoli si parla molto di questo restyling del porto vecchio, ma come mai non viene mai pubblicato quale sia il progetto definitivo? La Sovrintendenza non ha chiesto con parere vincolante che l'alberatura sia mantenuta? Quante decine di anni dovremo aspettare per vedere alberi che ridiano l’attuale aspetto al paesaggio? A cosa serve il famoso tunnel e soprattutto da dove parte e dove arriva? L’impressione è che si parli di un progetto non ben definito ed ancora in fase embrionale e alla cittadinanza non è dato sapere quale sarà l’aspetto di questa parte così importante della città. Dai documenti da noi reperiti ci sembra che ci siano molti aspetti poco divulgati.

Il fatto che si effettuino solo abbattimenti di piante da l’idea che non ci sia troppo interesse per il verde e che il nuovo piano dello stesso preveda tutt’al più una distesa di fioriere. Riflessione finale: in Consiglio Comunale esiste ancora un’opposizione? È silente o semplicemente non vengono pubblicate le sue obiezioni? Le mie domande non nascono da una curiosità personale, penso di rappresentare i dubbi e le perplessità di tutti i residenti che come me vogliono essere correttamente informati e resi partecipi di tutto ciò che porti a cambiamenti così drastici alla nostra città”.