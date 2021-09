Sanremo: grande successo di partecipazione a Pian di Poma per l'open day nazionale Fir di Rugby

Grande successo per l’Open Day Nazionale F.I.R. che si è svolto, sabato scorso a Sanremo, al campo di Pian di Poma. Un folto gruppo di bambini, accompagnati dai genitori, sono transitati nella struttura di casa pronti a dare vita ad una mattinata fatta di giochi, risate, divertimento, tutto in sicurezza.

Attività di promozione per la palla ovale e importante momento di aggregazione, sotto il vessillo del brand di ‘Rugby’. La manifestazione era inquadrata nell’iniziativa nazionale della FIR, in programma nello scorso weekend, ‘Rugby Open day 2021: il rugby è per tutti’: esperienza imperdibile per bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Tanti nuovi amici ed un pallone ovale con cui giocare in un ambiente sicuro, accogliente e unico, i cardini della nuova ‘Scuola Rugby’ della società biancoazzurra.

Per rendere ancor più particolare l’esperienza di ogni piccolo rugbista in erba, la società matuziana ha consegnato a ciascuno dei partecipanti un ‘certificato di amicizia’ personalizzato, ‘Amici del Rugby’. Per chi non avesse potuto presenziare all'evento, gli appuntamenti sono rinnovati tutti i martedì e i giovedì dalle 17:30 al campo di Pian di Poma, dove i tecnici del Sanremo Rugby vi aspettano al campo per conoscere uno sport unico, dove mente e corpo si fondano all'unisono dando vita ad un divertimento assicurato.