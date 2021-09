La maison Daphnè di Sanremo ospite d'onore al festival dei talenti della moda del cinema e delle arti di Cosenza

La maison Daphnè di Sanremo è stata ospite d’onore alla kermesse che da 25 anni anima la Città di Cosenza, ospitando personalità di spicco del mondo della moda e del cinema. Alcune creazioni della casa di moda sanremese sono state esposte alla storica biblioteca di Cosenza facendo viaggiare gli ospiti nella colorata Liguria.

Per celebrare la Calabria, terra di confine come la Liguria, e una delle sue eccellenze: il bergamotto, la Maison Daphnè ha creato una fragranza in edizione limitata che sprigiona la potenza di questo frutto, conosciuto come “l’oro verde della Calabria”, alla base della profumeria artistica di Daphnè, insieme al chinotto e ai fiori della Riviera. Tutta l’energia del sole è raccolta in questa fragranza, che lega Liguria e Calabria, terre lontane ma simili in molti aspetti, regioni meravigliose che seppur lontane geograficamente sono molto affini fra loro. Dal turismo all’enogastronomia, dalle coste, ai porti.

Una composizione olfattiva legata alla natura, alle tradizioni e all'identità di un territorio, valori che abbiamo bisogno di riscoprire ora più che mai, perché è necessario saper scegliere ciò che è veramente buono per corpo e anima ma anche per il nostro pianeta. La manifestazione si è conclusa con un workshop Daphnè sulla storia della Moda in Riviera e nel gala serale, la premiazione del concorso per giovani fashion designer a cui la Maison sanremese ha preso parte per valorizzare i talenti emergenti.