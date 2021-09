Sanremo: nuova ispezione di Asl1 a 'Casa Serena', intanto sta per scadere il conto alla rovescia indicato dal Comune

Nuova visita di Asl1 questa mattina a 'Casa Serena'. Il personale dell'azienda sanitaria è entrato nella RSA per la seconda volta in pochi giorni, sempre per la verifica degli standard adottati dalla nuova proprietà.

Intanto sta per scadere il conto alla rovescia per i dieci giorni indicati dal sindaco Alberto Biancheri a seguito del fallimento delle trattative tra sindacati e 'My Home'. Al termine del tempo stabilito, se le cose non saranno radicalmente cambiate all'interno della struttura di Poggio e nei rapporti con i sindacati, si proseguirà con la lunga e articolata procedura per la revoca e il Comune tornerà proprietario di 'Casa Serena'.