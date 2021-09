Ventimiglia: degrado, mancanza di sicurezza sul mare e anche amianto, esposto dei residenti ai Balzi Rossi (Foto)

Esposto al Sindaco di Ventimiglia presentato da tutti proprietari del condominio ‘Balzi Rossi’, al civico 7 di piazzale De Gasperi ma anche di altri delle proprietà limitrofe.

Si tratta della zona a Ponente del confine italo-francese di Ponte San Ludovico, purtroppo spesso teatro di incuria e degrado, soprattutto ai tempi delle ‘occupazioni’ dei cosiddetti No Border. I residenti hanno presentato un esposto al Sindaco e al Demanio, per il disagio degli stessi.

Nella missiva vengono evidenziate molte aree verdi incolte ma anche un edificio di proprietà comunale, che è incustodito e in evidente stato di abbandono. La copertura dell’edificio, tra l’altro, è anche in amianto friabile, che può disperdere fibre nell'aria , causando potenziali rischi per la popolazione.

I residenti hanno anche prodotto una serie di fotografie, dove si vedono rifiuti abbandonati con conseguenti odori sgradevoli e anche la mancanza dei presupposti di sicurezza nell'area demaniale, con l’assenza di una recinzione di sicurezza che delimiti l'area demaniale con lo strapiombo sul mare. “Ad oggi – sottolineano i residenti - sono ancora sistemate delle transenne provvisorie, non garantendo comunque la sicurezza. Ci siamo già attivati più volte, purtroppo fino ad oggi senza esito positivo”.

Ora i residenti chiedono un intervento del Comune, sia per il degrado e la sporcizia ma anche per l’amianto sul tetto dell’edificio. Una richiesta anche verso il demanio per la zona a mare, a oggi pericolosa.