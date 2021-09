Doppio intervento dei Vigili del Fuoco, nelle prime ore del pomeriggio nella zona imperiese. Il primo a Diano Castello dove, un cosiddetto ‘abbruciamento’ in campagna ha fatto scatenare un piccolo incendio di sterpaglie, prontamente spento dai pompieri.

Il secondo è ancora in atto e vede una squadra del Comando provinciale impegnata sul Colle di Nava, per il principio d’incendio a un pullman che era in viaggio. In questo caso l’intervento non è ancora terminato.