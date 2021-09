Molini di Triora: dalla giunta regionale 500mila euro per Gavano, Marvaldi "La priorità è la viabilità"

Una somma importante che si unisce a quanto già ripartito nei mesi scorsi. Fondi che hanno permesso di far partire i lavori nell'attesa che altre risorse economiche venissero stanziate per uno dei comuni più colpiti di tutta la provincia di Imperia.

"La priorità rimane ripristinare la viabilità e quindi tornare alla normalità. - spiega Danilo Marvaldi, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Molini di Triora - Questi ulteriori fondi si aggiungono a quelli riconosciuti dalle somme urgenze con decreto e serviranno per terminare i lavori che riguarderanno il ponte, il cedimento della strada nel primo tratto e un secondo lotto. Comprendiamo perfettamente l'entità dello sforzo fatto da Regione Liguria nei nostri confronti e per questo oggi a nome della amministrazione comunale e più in generale di tutta la comunità di Molini di Triora, ci teniamo a ringraziare il Presidente Giovanni Toti, la giunta regionale e in particolare l'assessore alla protezione civile, Giacomo Giampedrone che in questi mesi ha dimostrato grande sensibilità e capacità d'ascolto nei nostri confronti fornendo, lui in prima persona e attraverso gli uffici regionali, un concreto aiuto nell'affrontare le numerose emergenze che ancora oggi sono ben visibili sul nostro comune".