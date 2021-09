Coronavirus: Ventimiglia la città con più positivi questa settimana, ma è Pieve di Teco quella con la crescita maggiore

E’ Ventimiglia la città della nostra provincia che, questa settimana si presenta con il maggior numero di residenti positivi al Covid-19. Sono 31 (5 in più della settimana scorsa), uno in più del capoluogo Imperia che ne ha 30 (16 in meno) mentre Sanremo, la città più popolosa della provincia ne conta 27 (13 in meno della scorsa).

A seguire troviamo Bordighera con 20 (in salita con 7 contagiati in più). Vallecrosia ne ha 15 ma sono ben 12 in meno, mentre Pieve di Teco passa da ‘Covid free’ a 12 contagiati in una settimana. Poi troviamo: Camporosso 7, Riva Ligure 6, Pontedassio 4. Quindi Diano Marina, Ospedaletti, San Bartolomeo al Mare, Soldano e Taggia con 3 e Chiusavecchia con 2. Un contagiato ciascuno per: Castellaro, Cipressa, Dolceacqua, Dolcedo e Molini di Triora.

Sono invece ‘Covid free’, ovvero senza nessun residente che ha contratto il Covid: Airole, Apricale, Armo, Badalucco, Bajardo, Borghetto D'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Castelvittorio, Cesio, Ceriana, Cervo, Chiusanico, Civezza, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano San Pietro, Isolabona, Lucinasco, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna, Pigna, Pompeiana, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Seborga, Terzorio, Vallebona, Vasia, Villa Faraldi e Vessalico.

Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva a casa è ancora Imperia a ‘comandare’ la classifica con 119 persone confinate al proprio domicilio, contro le 109 della settimana scorsa. A seguire troviamo Ventimiglia con 73 (20 in più di una settimana fa) e Sanremo con 63 (28 in meno). Come per i contagi Pieve di Teco passa da ‘Covid free’ a 59 sorveglianze attive mentre Bordighera sale da 35 a 44. Balzo in avanti anche per Taggia, da 19 a 44 mentre Vallecrosia scende da 41 a 31. A seguire troviamo: Camporosso 20 (-3), Pontedassio 14 (+11), Dolcedo 9 (stabile), Soldano 8 (-1), Diano Marina 7 (-1), Riva Ligure 7 (-4), Ospedaletti 5 (-6), San Bartolomeo al Mare 5 (+3), Santo Stefano al Mare 5 (+2), Borghetto D'Arroscia 4 Castellaro 4 (stabile), Cesio 4, Pornassio 4, Chiusavecchia 3; Armo, Caravonica, Cipressa, Dolceacqua, Isolabona e Rezzo 2; Apricale, Chiusanico, Costarainera, Diano Castello, Molini di Triora, Pigna, Pompeiana, Prelà, San Biagio della Cima, Vallebona e Vessalico.

Senza nessuno in sorveglianza attiva, questa settimana, i comuni di: Airole, Badalucco, Bajardo, Borgomaro, Castelvittorio, Ceriana, Cervo, Civezza, Diano Arentino, Diano San Pietro, Lucinasco, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna, Ranzo, Rocchetta Nervina, San Lorenzo al Mare, Seborga, Terzorio, Vasia e Villa Faraldi.