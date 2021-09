Sanremo: troppi rumori di notte e al mattino presto per la raccolta dei rifiuti, proteste da altri due lettori

Altri due lettori ci hanno scritto per intervenire sul rumore provocato dalla raccolta dei rifiuti al mattino presto a Sanremo:

“Io abito in un'altra zona – ci scrive Luciano - in strada Senatore Ernesto Marsaglia. Quello che non capisco è la distribuzione dei turni della raccolta rifiuti. In pieno centro dove è evidente che le abitazioni sono poste ai piani alti dei palazzi e la raccolta avviene nelle ore diurne causando veri disagi per gli automobilisti, mentre in periferia avviene alle prime luci dell'alba svegliando i residenti con bidoni che sbattono, musica a tutto volume, chiacchiericcio e rumori vari. Mi auguro che la situazione cambi. Io personalmente ho provato varie volte a chiedere di cambiare gli orari ma la risposta è stata negativa”.

Invece Lorenzo scrive: “Confermo che anche in altre zone il problema è di grande attualità. Considerando che nel nostro condominio i vari bidoni sono sul retro dell’edificio, dove normalmente sono posizionate le camere da letto, confermo la tortura!”