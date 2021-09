Sanremo: raccolta rifiuti e rumori all'alba, anche un lettore di via Galilei denuncia il problema

Un altro lettore è intervenuto per lamentare rumori eccessivi all'alba legati alla raccolta rifiuti e alla pulizia delle strade su Sanremo. Questa mattina una lettrice aveva denunciato la stessa problematica in zona Polo Nord.



"In merito a quanto scritto dalla lettrice questa mattina, vorrei confermare che lo stesso problema di rumori si ha in via Galileo Galilei ed in Via Pietro Agosti. In particolare all incrocio tra via Ramelli e Via Pietro Agosti, al mattino i camion dei rifiuti più grossi si fermano a raccogliere il carico dei camion più piccoli. Il tutto con rumori di motori che alle sei del mattino per forza di cose svegliano il quartiere. Inoltre, saltuariamente al mattino presto passano gli addetti con i soffiatori a motore seguiti dai mezzi aspiratori. Anche in questo caso mezzo quartiere viene svegliato. Sicuramente sono lavori necessari, anzi vengono svolti anche con cura dal personale. Ma ci vorrà tanto a spostare tali operazioni di due ore in avanti, o quantomeno ad esempio non caricare il camion dei rifiuti proprio al centro dei palazzi? Oltre a tutto questo, purtroppo troppo spesso gli operatori anziché parlare tra di loro tendono a parlarsi a voce alta proprio per il rumore dei mezzi, contribuendo ulteriormente ad aggravare la situazione. Purtroppo ho già inviato Pec anche agli uffici competenti, ma naturalmente nessuno risponde".