Sanremo: gravi problemi per il servizio Scuolabus nella città dei fiori, la preoccupazione di una lettrice

Una nostra lettrice, Fulvia P., ci ha scritto in merito al servizio di scuola bus del comune di Sanremo:

“Lo potrei chiamare disservizio, perché suona più appropriato. Come ogni anno noi genitori ci barcameniamo tra servizio mensa, prescuola, scuola bus e altri servizi che dovrebbero essere ormai consolidati da tempo o che, considerato il largo preavviso della comunicazione sull'inizio delle scuole, dovrebbero essere già pianificato. Invece no, ogni anno le amministrazioni scoprono che inizia la scuola, e allora via all'allestimento dei vari servizi. Quest'anno, come lo scorso, ho tardato ad attivare la richiesta dello scuolabus in quanto al 20 settembre non sapevano se si sarebbe fornito il servizio prescuola, figuriamoci il 30 giugno (termine ultimo per richiesta scuolabus). Mi attivo con mail all'ufficio competente dal 7 al 9, ad oggi nessuna risposta. Chiamo l'ufficio e scopro che la mail non era neppure stata letta, forse persa nel marasma delle richieste. Mi accodo alle 20 richieste che mi precedono. Non ci sono pulmini. Allora tramite voi chiedo a chi di dovere se possono intercedere per fare decollare tale servizio, anche se io francamente vedo girare scuolabus con, ad esempio per la scuola di mio figlio, un alunno”.