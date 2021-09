Serie D, Imperia. Il ds Cristiano Chiarlone va alla Pro Savona. Si attende l'annuncio della società di piazza d'Armi

Nemmeno il tempo di festeggiare il roboante 4-0 sulla Lavagnese e l’Imperia viene già scossa da una bomba di mercato: Cristiano Chiarlone non sarà più il direttore sportivo della società nerazzurra. Ad annunciarlo è Simone Marinelli, vicepresidente della Pro Savona che, dopo una serie di risultati deludenti - ultimo il k.o. per 3-4 in Coppa contro il Quiliano Valleggia –, ha avviato una vera e propria rivoluzione.

La Pro Savona prosegue, di fatto, la tradizione calcistica biancoblu nel capoluogo ligure e disputa il campionato di Prima Categoria. Punto di riferimento per i settori giovanili e per la Serie C, il Savona FBC - poi diventato SSD a.r.l. Savona Foot Ball Club - ha rinunciato alla Serie D nell’estate del 2020. Ed è da queste ceneri che è nata la Pro.

Negli ambienti imperiesi non era arrivato alcun segnale dell’addio di Chiarlone, direttore sportivo nerazzurro dal 2019 e già direttore tecnico dall’anno precedente. Il suo nome rimane indissolubilmente legato all’Imperia dato che da calciatore era diventato un idolo della Gradinata Nord con 23 reti in 65 presenze. La separazione dovrebbe essere ufficializzata dalla società di piazza D'Armi nel giro di poche ore, permettendo al dirigente di cominciare subito la sua nuova avventura.

Dietro a questa scelta si potrebbe celare una questione di logistica considerato che Cristiano Chiarlone vive e lavora nella vicina Cairo Montenotte.



Andrà capito se la poltrona liberata dal direttore sportivo verrà occupata immediatamente, magari da un volto nuovo per l’Imperia. La presenza di Marco Del Gratta in tribuna al ‘Ciccione’, per la seconda partita consecutiva, potrebbe rivelarsi così la pedina fondamentale di un puzzle.