Judo: dieci atleti del Sanremo Kumiai al Campionato Nazionale Aics Judo Open (Foto)

Grande risultato per il Cs Judo Sanremo Kumiai che ha partecipato con una rappresentativa di dieci atleti al Campionato Nazionale Aics Judo Open che si è tenuto il nel fine settimana a Cesenatico.

La competizione è stata occasione per tornare a gareggiare sul tatami dopo i lunghi stop imposti dalla pandemia. I judoka, sostenuti dai tecnici Giuseppe Mastrorillo ed Ettore Guarnaccia, si sono distinti per impegno, grinta e passione.

La squadra della Cs Judo Sanremo Kumiai è riuscita a portare a casa ben sei medaglie. La competizione di Cesenatico è stata anche l'occasione per festeggiare l'esordio in gara delle Cadette Elisa Gasparlin e Elena Meratri che hanno portato a casa il terzo e secondo posto di categoria e di Andrea Ventura e Michael Di Muro che si sono misurati rispettivamente nelle categorie Master e Senior, dimostrando ancora una volta che l'impegno e la passione nello sport non hanno limiti ed età.