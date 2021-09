Calcio, Serie D. Imperia e Sanremese anticiperanno il turno a sabato 2 ottobre

Imperia, Sanremese e buona parte del girone A anticiperanno la terza giornata di Serie D a sabato 2 ottobre.

Una scelte condivisa da molti club che successivamente dovranno affrontare il turno infrasettimanale, fissato per mercoledì 6 ottobre.

E' già arrivata l'ufficialità per la Sanremese che, sabato 2 ottobre alle ore 15, farà visita al PDHAE del grande ex Demontis. I ragazzi di Andreoletti avranno quindi un giorno in più per preparare il match casalingo contro il Casale (ore 15 di mercoledì 6 ottobre):

C'è l'accordo tra le parti ma non è ancora arrivato il comunicato ufficiale per quanto riguarda Chieri-Imperia. Anche in questo caso la partita dovrebbe essere anticipata a sabato 2 ottobre, alle ore 15. L'Imperia poi tornerà al 'Ciccione', mercoledì 6 ottobre, per l'attesa sfida pomeridiana contro il Novara.