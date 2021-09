Il ministro Carfagna a Imperia l’8 ottobre, vertice con Toti e Cirio organizzato dal sindaco Scajola: “Liguri e i piemontesi abbiamo bisogno gli uni degli altri”

Si terrà nella mattinata di mercoledì 8 ottobre a Palazzo civico un vertice istituzionale voluto dal sindaco di Imperia Claudio Scajola con il ministro per il Sud e la Coesione sociale Mara Carfagna,il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il governatore ligure Giovanni Toti.

“C’è necessità, appunto, di coesione sociale tra Liguria e Piemonte, noi liguri e i nostri vicini piemontesi non possiamo pensare allo sviluppo dei nostri territori senza confrontarci, in pratica, quotidianamente, a partire dai collegamenti”, sottolinea Scajola. I dettagli dell’evento saranno messi a punto in questi giorni.

Al centro dei colloqui ci saranno, quindi, i collegamenti tra Liguria e Piemonte, in particolare quelli tra il Cuneese e la provincia di Imperia.

Si parlerà della Albenga – Carcare – Predosa, alternativa necessaria all’A10 spesso intasata durante i mesi estivi, del tunnel Armo - Cantarana, la variante del Colle di Nava, ma anche del raddoppio ferroviario Genova-Ventimiglia e del Colle di Tenda, la cui riapertura è prevista nel 2024.