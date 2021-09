Arma di Taggia: giovedì prossimo in piazza Chierotti torna l'appuntamento con la 'CentroPastoreCup'

Si svolgerà sabato e domenica prossimi ad Arma di Taggia la quarta edizione della CentropastoreCUP, manifestazione nata per iniziativa del Centro di Formazione G. Pastore di Imperia per avvicinare i bambini e i genitori al mondo dello sport e a quello della pallacanestro in particolare, sarà infatti una festa ma anche un'occasione per provare questo gioco capace di creare una passione indelebile.

La CentropastoreCUP è una manifestazione dal sapore hip-hop, dove piccoli e grandi atleti si sfidano in tornei di street basket (3 contro 3 e un solo canestro) al ritmo di musica e con intrattenimenti di danza e prove di abilità (tiri liberi, tiri da fuori area). Le partite saranno commentate in stile NBA, a tutti i partecipanti verranno consegnati premi ricordo, i migliori giocatori e i migliori tiratori riceveranno canotte originali delle squadre del campionato americano.

Si comincerà sabato alle 10 con le partite di qualificazione dei più grandi e le gare di tiro, al pomeriggio le qualificazioni dei più piccoli. Domenica mattina sono in programma le partite che coinvolgeranno anche i papà e le mamme più coraggiosi (categoria family e partita Ragazzi vs. Genitori), a seguire le finali di tutte le categorie e le premiazioni. I tornei 3x3 permettono di formare facilmente piccole squadre e, allo stesso tempo, di vedere grande spettacolo e finali al cardio-palma.

Ecco le categorie a cui si possono iscrivere i piccoli atleti:

1 - Chicks nati negli anni 2015, 2016 e 2017

2 - Squirells nati negli anni 2013 e 2014

3 - Eaglets nati negli anni 2011 e 2012

4 - Begnners nati negli anni 2009 e 2010

5 - Juniors nati negli anni 2007 e 2008

6 - Rookies nati negli anni 2005 e 2006

7 - Family Le squadre possono essere composte da uno o due nuclei familiari; con genitori/partner (solo uno alla volta in campo) e giovani atleti (sempre due in campo) nati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

La manifestazione sarà anche occasione di Open Day per l’Associazione Sportiva Olimpia Basket Arma Taggia; coach qualificati e appassionati saranno sempre disponibili per piccole prove e per dare tutte le informazioni necessarie a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al minibasket e alla pallacanestro.

La location scelta, Piazza Chierotti sul lungomare di Arma di Taggia, consentirà a tutti di assistere alle partite restando al di fuori del perimetro di sicurezza. Tutta la manifestazione verrà tuttavia trasmessa anche in diretta streaming su facebook e Youtube grazie alla collaborazione con Riccardo Ghigliazza di Radio Grock e allo sponsor tecnico Sistel Telecomunicazioni. Nonni e parenti lontani potranno quindi seguire le gesta dei loro campioni preferiti.

Nino Ioppolo, presidente dell'Olimpia Basket “La stagione appena cominciata è per noi un nuovo punto-zero. Le regole ci consentono di tornare ad allenarci e a giocare vere partite senza restrizioni ma come tutte le associazioni sportive in questo momento stiamo lottando per riportare sui campi tutti i nostri atleti, il nostro staff, che ringrazio, è pronto ed abbiamo trovato soluzioni anche per facilitare la pratica dei tamponi agli over 12.

Ezio Arduino, Coordinatore Tecnico Olimpia Basket “Il Covid è stato come un masso lanciato sul basket e su tutto lo sport giovanile. Non dovrebbe essere necessario ricordare di quali benefici fisici e sociali può avvantaggiarsi un adulto nell’intero corso della propria vita grazie allo sport praticato in età giovanile. Lo facciamo comunque, anche grazie a queste iniziative”.

Paola Giordano, coach-chioccia Olimpia Basket “Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere quante più persone possibile e far provare a bambini, ragazzi e adulti quanto è bello il mondo del basket, l’impegno, le fatiche, le gioie e le lezioni della vita che noi, fortunati, vogliamo vivere tutto l'anno. Per il successo dell'iniziativa si invitano i genitori ad iscrivere una squadra con i propri figli, anche se non giocatori di basket, nella categoria Family. Sarà un weekend di divertimento, senza ansia da prestazione e regole ferree... occorre solo accettare la sfida!".

Mario Casella, Amministratore del Centro di formazione G. Pastore “La scorsa edizione può definirsi epica, nonostante Covid, alluvione della notte precedente e imprevisti vari siamo riusciti a portare a casa tanta partecipazione e divertimento. Nel 2021 la sfida continua ad essere difficile, molte famiglie vivono un periodo di profonda confusione e lo sport rischia di essere messo da parte. Proviamo a lanciare un messaggio di positività per riportare bambini e ragazzi in questo ambiente sano”.