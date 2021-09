E.fFI.CA.CE, carne di Fassona e formaggi liguri di altissima qualità

E.fFI.CA.CE è un progetto di tutela finanziato dalla Regione Liguria, il cui principale obiettivo è favorire e promuovere la produzione e commercializzazione di carni e prodotti caseari provenienti da allevamenti bovini e ovini di razze tipiche dell’entroterra savonese, a filiera corta, certificata e a chilometro zero.

La collaborazione tra E.l.fo. Liguria (Ente Ligure di Formazione) e C.A.B. (Cooperativa Allevatori Bestiame) garantisce la valorizzazione della biodiversità e sostenibilità ambientale, attraverso la cura e salvaguardia delle razze autoctone e delle produzioni tradizionali, e il sostegno agli allevatori che da secoli custodiscono e preservano i bovini di Razza Piemontese e le pecore di razza Brigasca e delle Langhe, ottenendo prodotti tipici di qualità eccellente.

E.l.fo. Liguria è un Centro di Formazione Professionale accreditato che fornisce consulenza, assistenza e formazione a enti e associazioni locali nell’ambito dei programmi Comunitari, del Ministero delle Politiche Agricole, della Regione Liguria e della Provincia di Savona. I programmi di formazione vengono erogati a partire dall’età scolare, mediante percorsi di qualifica triennali e quadriennali in vari ambiti, tra cui quello agricolo, finalizzati principalmente all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani e adulti appartenenti alle fasce deboli e riqualifica di persone occupate e disoccupate che necessitano di percorsi di formazione superiore.

La Cooperativa Allevatori Bestiame, fondata nel 1974, è una realtà che raggruppa e sostiene più di cinquanta aziende agricole, un macello e quattro punti vendita, che si occupano di distribuire al dettaglio le carni e i prodotti lattiero caseari da filiere controllate e certificate dal Consorzio di Tutela della Razza Piemontese.

I cinquanta allevamenti della Cooperativa C.A.B. si trovano nei comuni di Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Dego, Giusvalla, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Piana Crixia, Sassello e Stella, a cui si aggiungono altre imprese agricole situate a Varazze, Albenga e Quiliano.

L’allevamento ovicaprino e il caseificio del Centro Arieti C. Casirati occupano un terreno di oltre 5 ettari adibito a pascolo in località Scarroni-Bellini nel comune di Cairo Montenotte, mentre l’impianto di macellazione, rilevato nel 1993, si trova a Piana Crixia ed è un importante presidio per tutte le imprese agricole della zona.

I quattro punti vendita in Liguria e presso la Fattoria Didattica, due macellerie tradizionali e due banchi all’interno di supermercati, sono un elemento fondamentale per la distribuzione dei prodotti degli allevatori che aderiscono al progetto, perché permettono un contatto diretto e immediato con i consumatori locali e garantiscono la qualità e la freschezza delle produzioni. Inoltre, per raggiungere tutti i clienti, soprattutto coloro che non possono acquistare direttamente presso i punti vendita, vengono effettuate consegne a domicilio con un mezzo refrigerato in tutta la Provincia di Savona.

La squisita carne di Razza di Fassone Piemontese è uno dei prodotti d’eccellenza degli allevamenti tradizionali italiani e recentemente ha ottenuto la certificazione IGP dall’Unione Europea e dal Ministero delle Politiche agricole, che ne garantisce ulteriormente l’alta qualità. Nei punti vendita C.A.B. la carne viene confezionata in vaschette e sottovuoto per mantenerne inalterate le peculiari proprietà e caratteristiche di qualità.

I formaggi, gli yoghurt e i prodotti lattiero caseari del caseificio Centro Arieti C. Casirati sono ottenuti con il latte di più di cento caprini da latte di Razza Saanen e 30 ovini da carne, alimentati esclusivamente con foraggio e cereali di produzione locale. I prodotti del caseificio vengono venduti esclusivamente nei punti vendita gestiti dalla Cooperativa e da attività commerciali della Provincia di Savona o delle province limitrofe. A breve, verrà creato un servizio di e-commerce che permetterà di distribuire i prodotti anche fuori dai confini regionali.

Dal 2019, la Cooperativa è diventata “Prestatore di servizi della Regione Liguria per la consulenza aziendale” che consente alla C.A.B. di offrire servizi di consulenza e assistenza tecnica alle aziende agricole della zona ed erogare corsi di specializzazione a imprenditori e operatori del settore agroalimentare.

Inoltre, la fattoria didattica, oltre ad essere un essenziale punto per la vendita e distribuzione dei prodotti della Cooperativa, è un centro per la formazione delle generazioni più giovani che possono avvicinarsi facilmente al mondo agricolo, con laboratori e attività dedicate agli alunni delle scuole, per la gestione ecosostenibile dell’ambiente e dei pascoli, la conoscenza dei processi caseari e l’importante lavoro svolto dai cani da pastore per la conduzione delle greggi, con dimostrazioni pratiche tenute da esperti addestratori cinofili.

Infine, per chi vuole avvicinarsi alle tecniche d’addestramento dei cani da pastore, sempre presso la fattoria didattica Centro Arieti C. Casirati, vengono organizzati corsi di “sheepdog” tenuti da addestratori esperti e certificati, con dimostrazioni pratiche e indicazioni utili per la gestione dei cani nella conduzione delle greggi.

Chi cerca la carne e i formaggi di alta qualità non può che scegliere E.fFI.CA.CE e sarà sicuramente soddisfatto per la freschezza e la bontà dei suoi prodotti.