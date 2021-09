Mobilitazione di soccorsi, nel pomeriggio di oggi a Montalto in Valle Argentina, per un uomo sui 68 anni che, mentre stava lavorando in campagna, si è sentito male.

Vista la zona impervia la centrale operativa del 118 ha inviato, oltre al personale medico e un’ambulanza della Croce Verde, anche l’elicottero ‘Grifo’ per il recupero dell’uomo.

Le sue condizioni, seppur serie, non sono particolarmente gravi.