Target: la ND Pmu Academy al servizio della bellezza e del benessere dei clienti

Neli Dimitrova ha studiato per diversi anni arte & design e, dopo aver frequentato diversi corsi che le hanno permesso di specializzarsi sempre di più, ha deciso di aprire un suo studio, la ND PMU Academy a Sanremo. La sua passione è sempre stata quella di disegnare su carta e con gli anni decide così di trasformala in un lavoro.

I servizi che oggi offre ai clienti sono: le sopracciglia realizzate con tecniche realistiche per armonizzare il viso, i trattamenti eyeliner e i trattamenti labbra. Agli uomini invece dedica trattamenti che migliorano la densità dei capelli rendendoli più folti e il classico effetto rasato.

Le tecniche utilizzate sono del tutto innovative, l’eyeliner non viene più disegnato con una netta riga nera ma viene sfumato con una leggera ombreggiatura, il contorno delle labbra non viene più evidenziato ma si crea un disegno omogeneo e sfumato e infine le sopracciglia vengono disegnate con metodi del tutto naturali che a volte richiedono anche l’uso di quattro colori diversi.

La ND PMU Accademy offre anche corsi di formazione, un insegnamento all’avanguardia nel campo del trucco permanente. I corsi di formazione mirano a garantire la massima qualità formativa proponendo protocolli esclusivi realizzati dalla Master Teacher e Speacher Internazionale Neli Dimitrova. Ogni corso è composto da un numero molto ridotto di allievi in modo tale da poter seguire al meglio ogni persona iscritta. Per chi desidera ricevere una formazione ancora più mirata c’è la possibilità di partecipare a dei corsi individuali o a delle giornate campus con la maestra.

Nel 2017 la titolare ha vinto la prima edizione di “Sking Eyebrow Edition” a Roma. Si è trattato del primo campionato nazionale di Trucco Permanente che ha visto sfidarsi più di cento dermopigmentisti, i più talentuosi e coraggiosi d’Italia.