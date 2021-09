Calcio, Ventimiglia. Frontalieri fuori tempo massimo per 3 minuti al "Ferrando". Il ds Veneziano: "Ci vorrebbe più elasticità, siamo stati fermi in coda per 16 km"

Il maltempo odierno, unito ai lavori in corso sull'autostrada hanno creato più di un disagio a numerose squadre dilettantistiche.

Forse la più penalizzata è stata il Ventimiglia, ferma in coda per diverse ore. La squadra è arrivata 48 minuti in ritardo allo stadio "Ferrando" di Genova, motivo per cui l'incontro non è stato disputato.

I frontalieri però faranno ricorso come conferma il ds Veneziano:

"La Genova Calcio ha fatto valere un proprio diritto, del resto il nostro ritardo è stato oggettivo, al contempo però faremo ricorso per evidenti cause di forza maggiore, indipendenti dalla nostra volontà- Siamo partiti a mezzogiorno e ci sono volute quasi 5 ore per giungere a Genova, con tanto di 16 chilometri di coda in autostrada.

Credo che nei dilettanti ci vorrebbe più elasticità mentale, noi sicuramente eravamo disponibili a giocare ed evitare un'altra trasferta, ma dall'altre parte non è stata riscontrata questa disponibilità. Sono disguidi che possono capitare a tutti e tra società dilettantistiche penso ci si debba vicendevolmente aiutare in occasioni di questo tipo".