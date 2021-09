Calcio, prima vittoria stagionale dell'Imperia: in casa batte la Lavagnese 4 a 0

Dopo il buon punto di Gozzano all'esordio e la sconfitta in Coppa Italia contro la Sanremese, l'Imperia torna in campo nel primo derby ligure di campionato della stagione. Al Nino Ciccione arriva la Lavagnese, anch'essa squadra ampiamente rivista rispetto a un anno fa. Finisce 4 a 0 per gli uomini di Cortellini che disputano la miglior prova della stagione, almeno fin qui. In gol Mara di testa, poi Coppola su pregevole assist di Di Lauri, Fatnassi alla prima gioia della carriera e Cassata per il poker a inizio ripresa. Prima vittoria stagionale.

Le formazioni

Imperia: Lacirignola, Fazio (77' Bacherotti), Carletti, Castaldo, Mara, Canovi, Di Lauri, Giglio, Cassata (83' Giardiello), Coppola, Fatnassi (81' Tallevi). A disposizione: Bova, Gabriele, Garibbo, Comiotto, Bacherotti, Kacellari, Giardiello, Moro, Tallevi. Allenatore Cortellini.

Lavagnese: Calzetta, Sommovivo, Bertoletti (70' Guglielmi), Avellino (77' Amerise), Amendola, Casagrande, Lombardi (60' Righetti), Romanengo, Croci (60' D'Arcangelo), Dotto, Rovido (73' Oliveri). A disposizione: Ravetto, Guglielmi, Scorza, Amerise, Broso, Olivieri, Vatteroni, D'Arcangelo, Righetti. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Andrea Zoppi

Assistenti: Alberto Rinaldi e Thomas Jordan

Il tabellino

Imperia 4- Lavagnese 0

Marcatori: 20' Mara, 41' Coppola, 44' Fatnassi, 47' Cassata

Ammonizioni: 52' Carletti, 92’ Tallevi

La cronaca

Primo tempo

1' Iniziata al Ciccione

6' Prima occasione della gara per la Lavagnese. Lombardi si accentra e fa partire una gran botta, Lacirignola prodigioso mette in angolo

14' Primo tiro dell'Imperia. Coppola ci prova dai 35 metri, facile per Calzetta che blocca in presa

19' Chance per l'Imperia da corner. La inzucca Mara, palla deviata ancora in angolo

20' Goool, goool, goool. Proprio Mara la sblocca di testa sul calcio d'angolo battuto da Coppola. Imperia in vantaggio 1 a 0

34' Serie di falli a centrocampo. Imperia che, per ora, tiene bene il vantaggio senza correre rischi particolari

37' Ci prova Casagrande di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Palla a lato

40' Buona giocata di Sommovivo che pesca Lombardi in area. Il 7 ospite non riesce a girarla in porta in scivolata

41' Gool, goool, goool. Di Lauri si inventa la palla della domenica pescando Coppola che calcia al volo e batte Calzetta per il 2 a 0

44' Goool, goool, goool. Il tris dell'Imperia lo segna Amin Fatnassi. Sul pallone d'oro di Coppola. Primo gol di sempre per il prodotto del settore giovanile neroazzurro 3 a 0

46' Finisce così dopo un minuto di recupero. 3 a 0 all'intervallo.

Secondo tempo

1' Via alla ripresa senza cambi per i due tecnici.

2' Gooool, goool, goool. Il poker di Cassata. Botta del 9 da fuori e palo gol. 4 a 0

7' Primo giallo della gara a Carletti

12' Che occasione per Castaldo. Punizione tagliata di un super ispirato Coppola, capocciata di Castaldo e palla alta di un soffio

15' Doppio cambio per gli ospiti. Out Croci e Lombardi, in D'Arcangelo e Righetti

19' Palla velenosa degli ospiti dentro, Castaldo la prolunga in corner con il brivido

23' Ci prova Romanengo con il tiro da fuori. Palla out

25' Fuori Bertoletti dentro Guglielmi

28' Oliveri dentro per Rovido, quarto cambio per gli ospiti

32' Fuori Fazio dentro Bacherotti. Primo cambio per l'Imperia. Fuori Avellino dentro Amerise, cambi finiti per gli ospiti

34' Incredibile tripla occasione per la manita Imperia. Cassata a tu per tu con Calzetta lo salta e calcia a botta sicura, salva la difesa sulla linea. Fatnassi sulla respinta ancora salvataggio sulla linea, palla a Cassata ancora e Calzetta dice no

36' Fuori Fatnassi tra gli applausi, dentro Tallevi all'esordio in neroazzurro

38' Esordio anche per Giardiello. Fuori Cassata

45' Cinque di recupero

47’ Tallevi ammonito

50’ Finisce così 4 a 0 per l'Imperia. Poker alla Lavagnese