Imperia: terminati i lavori alla vasca grande, domani riapre la Piscina. Vassallo: "Con il 'Lagorio' ci farà crescere come città dello sport"

Riaprirà le porte domani, lunedì 27 settembre, la piscina Felice Cascione di Imperia. Si sono infatti conclusi nei giorni scorsi gli ulteriori interventi previsti sulla vasca grande, ultimo step di un piano complessivo di riqualificazione della struttura. L'impianto è stato infatti interessato negli ultimi due anni da interventi di manutenzione straordinaria, che hanno visto tra le altre cose il rifacimento completo della copertura.

"L'Amministrazione comunale, a partire dal sindaco Scajola, ha dimostrato di tenere in grande considerazione la piscina con investimenti importanti. Grazie agli interventi che si sono conclusi, restituiamo alla città un impianto molto migliorato, capace di garantire servizi di qualità agli imperiesi, ma anche di ospitare eventi di grande richiamo. Ringrazio la Rari Nantes per la collaborazione che non è mai mancata. Ci auguriamo che la piscina, insieme al rinnovato campo di atletica e alle altre strutture, possa contribuire ad alimentare questo momento magico dello sport e a fare crescere ulteriormente la città", commenta l'assessore allo Sport Simone Vassallo.

"Sono orgoglioso di poter guidare una piscina completamente rinnovata e siamo felici di poter partire con una nuova stagione all'insegna di tante attività per tutta la popolazione. Dal 30 settembre inizieremo con la scuola nuoto e ci auguriamo di avere tanti bambini in piscina, perché è da loro che vogliamo ripartire. Per quanto riguarda la stagione sportiva avremo tanti ottimi nuotatori, tra cui il bravissimo Lorenzo Giordano, e le due squadre di pallanuoto in A2. Siamo felici di ripartire e lo faremo ovviamente in totale sicurezza, con il rispetto di tutte le norme Covid", sottolinea il direttore generale della Rari Nantes Imperia, Matteo Gai.