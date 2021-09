Diano Castello, mercoledì prossimo presentazione lista ‘Continuità e Rinnovamento - Romano Damonte Sindaco’

Mercoledì 29 settembre alle ore 18 sul sagrato della Chiesa di Diano Castello il candidato Sindaco Romano Damonte presenterà la squadra e il programma amministrativo della lista 'Continuità e Rinnovamento - Romano Damonte Sindaco' per le elezioni del Consiglio Comunale di Diano Castello del 3-4 ottobre 2021.

Il sindaco illustrerà i temi principali che guideranno l'operato del suo terzo mandato. Progetti rivolti alla comunità cittadina ed in particolare la valorizzazione del territorio con le sue bellezze storico - artistiche e le eccellenze agroalimentari in ambito turistico culturale. Il ricco programma dei lavori pubblici e le iniziative rivolte ai giovani e alle famiglie.

A fianco del sindaco i candidati: Massimo Calcagno, Daniela Bottino, Gloria Crivelli, Ilenia Fiorucci, Simone Merlo, Antonio Novaro, Domenico Novaro, Alessandro Raiteri, Nicole Viadana e Giovanni Zoccali.

Romano Damonte saluta cordialmente la cittadinanza con gli amministratori uscenti ed i nuovi componenti della lista 'Continuità e Rinnovamento' e dichiara "Sono passati dieci anni dal nostro insediamento e in questo periodo abbiamo affrontato molte sfide e novità in ambito legislativo economico e sanitario, sia a livello locale che nazionale, non ultima la pandemia del Covid-19 e tutto ciò che essa ha implicato. Crediamo di aver dato segnali di buona e corretta gestione del nostro Comune, amministrando con estrema attenzione alle necessità del territorio e dei nostri concittadini; tutto ciò è stato possibile anche grazie al prezioso lavoro della nostra 'Macchina Comunale' e dei nostri collaboratori che hanno sempre dato il massimo delle loro capacità e competenze".