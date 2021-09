Sanremo: proseguono i lavori a Santa Tecla, ieri sopralluogo del Sindaco con l'Ambasciatore a Monaco (Foto e Video)

Sopralluogo del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri e dell’Assessore Silvana Ormea, ieri mattina insieme all’Ambasciatore italiano a Monaco, Giulio Alaimo, questa mattina a Santa Tecla per le Giornate Europee del Patrimonio 2021, dedicate all'inclusione.

Quali migliori linguaggi, universali e senza confini, dell'arte e della musica. La Direzione regionale Musei Liguria, con i propri siti di Forte Santa Tecla a Sanremo e dell'Area Archeologica di Nervia, che ha avviato in questa occasione una proficua collaborazione con la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Una serie di concerti, eseguiti dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo, accompagneranno il pubblico alla scoperta di questi due straordinari monumenti della Riviera di Ponente che si propongono, non solo come luoghi d'arte, ma come palcoscenici per le attività culturali del territorio.

Con questi eventi inizia una partnership tra Direzione regionale Musei e la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che si spera possano portare alla realizzazione di nuovi appuntamenti a partire dalla primavera prossima, in sinergia con i Comuni di Sanremo e di Ventimiglia.

Ancora per oggi al Forte Santa Tecla, il quintetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo si esibisce in due concerti con brani dal repertorio di F.J. Haydn, F. Danzi, D. Agai. Alle 10 e alle 12 è possibile visitare, insieme al Direttore del Forte, le terrazze che a breve verranno riconsegnate alla città dopo un lungo e delicato intervento di restauro.

Al forte di Santa Tecla nel pomeriggio concerti di musica Swing eseguiti da Massimo Dal Prà Trio, un'affiatata formazione di noti professori d'orchestra del Ponente Ligure che propone un repertorio di swing strumentale americano e internazionale. Il trio è composto Massimo Dal Prà al piano elettrico, Mirko Rebaudo al clarinetto e Mauro Parrinello al contrabbasso.

Oggi si potranno invece ascoltare l'esuberante Freddy Colt ed i suoi Swing Kids, una formazione di dieci elementi stile "big band" composta prevalentemente da giovani e talentosi jazzisti del Ponente. Il loro repertorio è intitolato "I pionieri del jazz italiano" ed è dedicato allo swing italiano strumentale dagli anni Trenta ai Cinquanta del secolo scorso: lo Swing in smoking.