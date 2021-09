Il remix del dj imperiese Micky Uk scelto da Claudio Cecchetto per la playlist ufficiale dell'Inter

Grande vetrina internazionale per il dj imperiese Michele Cozzi, in arte 'Micky Uk', scelto da Claudio Cecchetto tra i partecipanti al contest per remixare l'inno dell'Inter. Il suo brano è stato inserito nella playlist ufficiale dell'Inter pubblicata su tutte le piattaforme musicali su scala internazionale.

I tifosi nerazzurri potranno ascoltare “I M Inter”, la “Canzone dello scudetto”, nelle migliori (e più varie) versioni remixate con la pubblicazione della compilation online.

Dalla disco alla electro, dal reggae al rock. L’Inter è la prima squadra al mondo che lancia un’iniziativa musicale di questo tipo.

I dj e i producer di fede interista hanno partecipato al contest “I M Remix” e Claudio Cecchetto, insieme agli autori della canzone, ha scelto i 19 migliori finalisti (19 come gli scudetti neroazzurri). “I M Inter (Yes I M)” è stata scritta da Max Pezzali, in collaborazione con Claudio Cecchetto e lo speaker ufficiale della squadra, Mirko Mengozzi, che presta anche la sua voce accanto a quella di Caterina Mastaglio.

La playlist si può ascoltare su Spotify, Apple music e Amazon



Michele Cozzi in arte Micky Uk nasce a Imperia nel 1981. Appassionato da sempre all'arte della musica, ha lavorato in numerosi club italiani come disc-jockey. Negli ultimi anni si è dedicato alla produzione di remix ufficiali per artisti nazionali e internazionali quali: Vasco Rossi, Bob Sinclar, Raffaella Carrà, Shaggy, Fly Project, Dj Antoine ft. Akon, Gabry Ponte, Nek, Club Dogo ft. Arisa, Marco Mengoni, Perturbazione, la Disney e molti altri. Ha prodotto ultimamente con vari pseudonimi quali Hotgroovers e Mike Ferrara. La sua ultima produzione è "Your Love" insieme a Simon Shane. “Tutto ciò lo devo ad un team affiatato di persone che hanno creduto in me” conclude Micky Uk.

