Una palma è andata a fuoco dopo essere stata colpita da un fulmine nel primo pomeriggio di oggi a Santo Stefano al Mare. Paura tra residenti che hanno visto la pianta avvolta dalle fiamme in un battibaleno.

L’incidente, fortunatamente, non ha causato ingenti danni, il rogo non ha minacciato le abitazioni non estendendosi nelle vicinanze. Stamattina due fulmini avevano innescato due incendi di sterpaglie a Taggia e a Bussana spenti dai vigili del fuoco.