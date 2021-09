Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 26 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 26 SETTEMBRE

SANREMO

7.00-12.00. Seconda e ultima giornata del 40esimo Trofeo Aristide Vacchino - Regata Internazionale Sprint Allievi e Cadetti'. A cura della Canottieri Sanremo Specchio Acqueo del Porto Vecchio



8.30-15.30. ‘Da Sanremo a Taggia, non solo trekking’: escursione a cura della Sezioni di Imperia, Sanremo, Bordighera del Club Alpino Italiano nell’ambito della ‘Giornata dei Sentieri liguri’. Ritrovo davanti al Campo Sportivo di Sanremo, all’ingresso est della città, prenotazioni parodibruno54@gmail.com (più info)



10.00-19.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, Visite guidate alle terrazze restaurate del Forte (h 10, 12, 17,18 & 19) + musica classica con il quartetto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo (h 11) + musica Swing con Freddy Colt ed i suoi Swing Kids (più info). Forte di Santa Tecla (più info)

10.00. Ultimo giorno del Campionato Italiano Under 16 femminile di tennis a squadre. Tennis Sanremo (più info)

10.00-19.30. 37° Sanremo International Volley Cup - 27° Memorial Dado Tessitore. Polo Sportivo Mercato dei Fiori a Bussana

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)



11.30. ‘Floriseum in Comics Villa Ormond’: giochi di ruolo e da tavolo (games, comics, cos play, asian food, escape room, giochi di ruolo, drawing contest, incontro con editori, kpop dance contest e molto altro). Museo del Fiore a Villa Ormond, corso Felice Cavallotti 113, info whatsapp 347-052 8971 (più info)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)



IMPERIA



9.00-13.00. GEP – Giornate Europee del patrimonio (European Heritage Days): esposizione documentaria e visita ai fondi archivistici (evento con posti limitati). Archivio di stato in viale Matteotti 105, info e prenotazioni: as-im@beniculturali.it (più info)

10.00-20.00. Mostra di Guglielmo Mazzia con esposizione di mosaici artistici. Galleria ‘Rondò’ in piazza Dante, fino al 29 settembre (h 10/12-16/20)



15.00-18.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, apertura straordinaria del Museo Arte Contemporanea di Imperia 'Arch. Lino Invernizzi' (M.A.C.I.). Villa Faravelli (più info)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

17.00-20.00. Ultimo giorno della mostra ‘L’arte, un dono semplice’ con le opere del pittore imperiese, Bernardo Asplanato. Circolo Parasio, Piazza Pagliari 4, accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti



17.00. Cerimonia di inaugurazione del restauro del quadro del XVII secolo con il ritratto di Don Gio Batta Sasso. Partecipano Alfonso Sista (Storico dell’arte), Riccardo Bonifacio (Restauratore). Breve relazione intorno al testamento di Ezio Grosso (segue rinfresco). Chiesa parrocchiale San Bernardo Abate a Moltedo, obbligo di green pass e mascherina

VENTIMIGLIA

9.00-12.30. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, attività didattiche per le famiglie 'Il bestiario del Museo. Alla ricerca dell’animaletto perduto’: una ‘caccia’ tra i reperti del MAR in cui utilizzare le proprie capacità di osservazione e ragionamento. MAR-Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, info 0184 351181 (più info)



10.00-17.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, ‘L'arte dell'uomo preistorico’: Visite guidate per grandi e piccini. Museo preistorico dei ‘Balzi Rossi’, prenotazione obbligatoria allo 0184 38113 (più info)

10.00. Incontro ‘In-formativo’: corso di formazione in comunicazione umana interattiva – Operatore nekke difficoltà dell’alimentazione organizzato da DCA A.P.S. ed UPE. Sede della Spes, corso Limone Piemonte 63, info a comunicazione@prevenzionedca.it

10.00-12.30. Mostra personale di Emanuele Biagioni con sette opere sul tema delle dimensioni metropolitane fra l’ambiente e i personaggi che popolano città e locali. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 30 settembre (martedì a sabato 9/12.30-15/17, la prima e la terza domenica del mese 10/12.30)

10.00-18.30. Mostra personale di Karin Monschauer con circa quaranta opere sul rapporto vibrazione e colore come linguaggio internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 30 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12 e 15.30/18.30)



18.00 & 19.45. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, musica al Teatro romano di Ventimiglia con il concerto dell’Orchestra sinfonica di Sanremo. Area archeologica di Nervia in Corso Genova, necessario Green Pass, prenotazione obbligatoria drm-lig.albintimilium@beniculturali.it (più info)



BORDIGHERA



10.00 & 17.00. In occasione delle ‘Giornate Europee del Patrimonio’, due visite guidate all’esposizione ‘Giovanni Lomazzi bronzista-orafo-argentiere tra Milano, Bergamo, Bordighera, Londra e New York’ (7 euro). Villa Mariani, via Fontana vecchia 5, info 348 6006290 (più info)

OSPEDALETTI

7.00. ‘Liguria bike trail’: avventura in bici senza supporto per scoprire il Ponente Ligure. Tre tracce tra cui scegliere: classic 310 km 9000mt dsl traccia adatta a Mtb, monstercross: weekend 250 km 6800mt dsl traccia adatta Mtb ,monstercross: B-Road 410 km 11000mt dsl traccia adatta per Gravel, Mtb, monstercross Partenza ed arrivo presso ‘La Piccola’ di Ospedaletti, fino al 28 settembre, info QUI e QUI



9.00. Escursione gratuita da Ospedaletti al Monte Nero accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo in Piazza Europa, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

TAGGIA ARMA

10.00-19.00. Meditaggiasca & Expo della Valle Argentina Armea in collaborazione con Azienda Speciale Riviere di Liguria: con esposizione di prodotti tipici agroalimentari del territorio + incontri a tema su prodotti tipici della valle. Piazza Cavour (il programma a questo link)



16.00-20.00. Dimostrazione sportiva di judo a cura della ASD Judo Club Sakura. Piazza Chierotti

SAN LORENZO AL MARE

9.30. Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca con le fiat 500: ritrovo a San Lorenzo sulla passeggiata esposizione delle auto + dalle ore 11.30 giro panoramico a Cipresso + alle ore 12.30 circa aperitivo

DIANO MARINA

16.00 & 17.00. World Folklore Festival 2021 (4ª edizione): sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino (h 16.00 + Esibizione dei gruppi folkloristici sul palco del Molo delle Tartarughe (h 17.00)

17.00. ‘Il cammino di Santiago nel dianese’: passeggiata guidata sino alla chiesa di San Giacomo a Calderina con celebrazione della Santa Messa. Raduno e partenza dalla chiesetta di Villa Scarsella con sosta del pellegrino presso il Ponte Romano, evento è gratuito con partecipazione nel rispetto delle normative anti-Covid



SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. ‘OktoBEERfest’: i commercianti di San Bartolomeo al Mare accolgono i partecipanti con birra e specialità gastronomiche mentre band e dj si alternano con sottofondo musicale. Piazza Torre Santa Maria, info 0183 417065

CERVO

10.00-18.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio 2021, ‘La cultura e la magia di Cervo attraverso i suoi palazzi’: apertura straordinaria di Palazzo Viale e del Bastione di Mezzodì e del Polo Museale (aperture unificate per i tre siti h 10/13-14.30/18.30), ingresso gratuito con obbligo di esibizione del green pass

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

15.30-21.00. Festa delle Bandiere Arancioni: accoglienza dei Sindaci delle Bandiere Arancioni Liguri in Piazza Duomo (h 15.30) + Visita guidata al centro storico (h 16) + Cerimonia di consegna delle Bandiere Arancioni della Regione Liguria con la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino e del Presidente Associazione Bandiere Arancioni Fulvio Gazzola (h 18) + Concerto del Gruppo Camerata Musicale Ligure presso il Teatro all'Aperto del Giardin du Prevostu (h 21). Ingresso libero previo controllo Green Pass

CIPRESSA



10.00. In occasione delle ‘Giornate europee del Patrimonio, apertura con visite guidate a Villa Biener e alla mostra di arte di Arte contemporanea. A cura di Judit Torok e Carlo Maglitto. Villa Biener, Via Fossati 80, info 348 0050238

COSIO D’ARROSCIA

10.00. Seconda parte del laboratorio internazionale di arti Trasformatorio, giunto alla 6a edizione, e all’esordio nel territorio Ligure- Partecipano visual artist, compositori, musicisti, fotografi, scrittori, videomaker, architetti (altre informazioni a questo link)

DOLCEACQUA



8.00-18.00. Mercatino Biologico ed Antiquariato. Piazza Garibaldi e Piazza Padre Giovanni Mauro (ogni ultima domenica del mese)

10.00-20.00. Mostra fotografica ‘Linee & frammenti’ di Marta La Veneziana con due distinti concept: ‘Time’ & ‘La Linea Sottile’. Pinacoteca Morscio, Via Doria 10, fino al 10 ottobre (venerdì 16/20, sabato e domenica 10/12.30-14.30/20) ingresso gratuito con esibizione del Green Pass



16.30. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228



16.30 & 17.30. Performance ‘La Linea Sottile’ dove gli stessi protagonisti delle foto ‘Linee & frammenti’ di Marta La Veneziana, Arabella Moschetta e Lorenzo Semeraro, assieme alla loro Body-Painter danno vita ad una interpretazione ‘live’ del racconto fotografico (due repliche). Pinacoteca Morscio, Via Doria 10, ingresso gratuito

ISOLABONA

10.00. Mostra ‘DanteDì’: omaggio a Dante Alighieri dove artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes interpretano un dipinto con una terzina a scelta. Palazzo Doria, fino al 10 ottobre, ingresso libero, info 335 5941622

MOLINI DI TRIORA

10.00. In occasione delle ‘Giornate europee del Patrimonio, apertura della dimora storica Casa Balestra a cura dei Fratelli Daniela e Giacomo Lantrua. Via Case Soprane 13, info 334 9324232

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

PIGNA



11.00. ‘Insalata di fagioli bianchi di Pigna con la Cipolla rossa Belendina’: passeggiata gastronomica per le vie di Pigna e del centro storico alla scoperta dei suoi monumenti ed edifici di pregio, degli affreschi del Canavesio e del polo museale cittadino + mostra mercato di prodotti agricoli

12.00. ‘A tavola con il Fagiolo Bianco di Pigna e i Funghi dell’Alta Val Nervia’: appuntamento gastronomico nei locali di zona che proporranno piatti e ricette preparati con questi due ingredienti tipici. Evento ideato dal Museo del Cibo in collaborazione con il Comune di Pigna e CNA Imperia, info 0184 1760041

PONTEDASSIO

9.00. ‘100.000 scoppi fra gli ulivi’: evento dedicato a tutti i veicoli di interesse storico-collezionistico con giro sulle strade della Valle Impero. Pranzo nel porticato della piazza di Pontedassio. Evento a cura del Club Amatori Veicoli d’Epoca. Ritrovo dalle 9 alle 10.30 in piazza Vittorio Emanuele II, info al 333 4770270



12.00. Inaugurazione di un'opera realizzata dalla Scuola comunale di Ceramica di Albisola, decorata dalla pittrice Maria Luisa Vrani, raffigurante diversi scorsi del borgo antico del paese. Villa Guardia

RANZO

10.00-18.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio’, apertura della Chiesa di San Pantaleo ‘storie e strade di bellezza’ (più info)

REZZO



9.00. ‘Sulle righe di Italo Calvino’: escursione letteraria gratuita al Passo della Mezzaluna nell’ambito della ‘Giornata del Sentieri liguri’ della Regione Liguria. Sede del Parco Alpi Liguri a Rezzo oppure al Passo Teglia alle ore 9.30, info comunicazione@parconaturalealpiliguri.it (più info)

10.00-15.00. ‘L’Anello di Rezzo e i suoi Ponti’: escursione nell’ambito della ‘Giornata del Sentieri liguri’ della Regione Liguria (10 euro). Parcheggio Pagoda a Rezzo, info 375 634 2236 (più info)

TRIORA

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche fino al 26 settembre)



FRANCIA

ANTIBES

18.00. Festival d'Arte Sacra: ‘Ave Maria en adagios’ con Philippe Depetris (flauto), Pascal Polidori (chitarra). Musiche di: Jean-Sébastien Bach, Pergolese, Piazzola, Paganini, Vivaldi, Legnani. Chiesa di Saint-Pierre a Golfe-Juan (più info)

MONACO

10.00. 26ª Giornate Europee del Patrimonio 2021 dal tema ‘Donne e Patrimonio’. Luoghi vari (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Genia Kühmeier, soprano, Sophie Rennert, mezzo-soprano, Werner Güra tenore, Johannes Weisser, baritono e il London Symphony Chorus. In programma: Ludwig van Beethoven. Auditorium Rainier III (più info)



NICE

10.00-18.00. ‘Pierre Matisse, un mercante d'arte a New York’: mostra dedicata a Pierre Matisse sull'eccezionale viaggio del figlio più giovane di Henri Matisse, mercante d'arte a New York e figura chiave nel mondo dell'arte moderna. Museo Matisse, avenue des Arènes de Cimiez 164, tutti i giorni escluso il martedì fino al 4 ottobre (più info)







Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate





ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!