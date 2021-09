Calcio, Sanremese. Domenica scoppiettante al 'Comunale': arriva il Vado dei tanti ex. I convocati di Andreoletti

Dopo il buon pari di Caronno Pertusella e la vittoria nel derby del 'Ciccione', la Sanremese farà il suo esordio stagionale al 'Comunale'. Domani , alle ore 15:00, avverrà il fischio d'inizio di Sanremese-Vado, seconda giornata della Serie D 2021/22, girone A.

La direzione dell'incontro è affidata al signor Maksym Frasynyak, della sezione di Gallarate, coadiuvato da Paolo Cufari e Umberto Galasso , entrambi di Torino.

Morale alle stelle dopo la convincente vittoria sull'Imperia che ha messo in evidenza le qualità delle seconde linee. Su tutte, la voglia di gol di Diego Vita che, con una doppietta , ha deciso il match e creerà qualche 'piacevole' grattacapo a Mister Andreoletti per le scelte iniziali.

Rosa corta a centrocampo dato che perdurano le assenze di Valagussa e Maglione, viene così chiamato il canterano Bastita .

Al 'Comunale' arriverà il Vado degli ex Capra, Costantini e Lo Bosco che, alla prima, ha pareggiato 2-2 contro il Derthona, designato come possibile outsider del campionato. Proprio Capra è il grande dubbio di Mister Solari, a causa di un affaticamento. Se non dovesse recuperare, spazio al tridente con Di Salvatore, Lo Bosco e Aperi. Da valutare se quest'ultimo presidierà la fascia od orbiterà dietro alle due punte.

Di seguito, i convocati di Mister Andreoletti:

PORTIERI: Bohli (2005), Malaguti (2003)

DIFENSORI: Fabbri (2001), Acquistapace (2000), Bregliano, Mikhaylovskiy,

Aita (2002), Gatelli, Nouri (2001)

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Gagliardi, Gemignani, Larotonda

(2002), Bastita (2004)

ATTACCANTI: Anastasia, Ferrari, Vita, Foti (2003), Orefice (2000),

Pellicanó (2002), Scalzi.