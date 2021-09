Calcio, Imperia. Domani al 'Ciccione' arriva la Lavagnese. Emergenza in attacco per Mister Cortellini

L’Imperia attende la Lavagnese nella seconda giornata del campionato di Serie D 2021/22, girone A. L’appuntamento è fissato per domani, al ‘Nino Ciccione’, con fischio d’inizio alle ore 15:00.

L’incontro sarà diretto dal signor Andrea Zoppi, della sezione di Firenze, coadiuvato da Alberto Rinaldi (di Pisa) e Thomas Jordan (di Firenze).

Dopo il buon pareggio di Gozzano e il k.o. nel derby di Coppa, è piena emergenza in attacco per Mister Cortellini che non potrà contare sul centravanti Grazhdani e sul nuovo arrivato Mistretta. A loro si aggiunge anche De Simone , uscito decisamente malconcio dal derby di Coppa e indisponibile per la sfida domenicale.

Riceve la prima chiamata tra i grandi il classe 2004 Luca Moro (qua i convocati nerazzurri). Allo stato attuale l’unico che sembra certo di una maglia è Lorenzo Cassata, autore di una bella prova contro la Sanremese.

Fuori dai convocati anche il penultimo arrivato Gabriele Pastore , si aprono così i ballottaggi per i terzini con Carletti e Fazio che appaiono in vantaggio su Bacherotti e Comiotto.

La Lavagnese arriva da due sconfitte casalinghe per 1-2: alla prima di campionato è stata rimontata dal Varese perdendo anche Bacigalupo per espulsione. In Coppa, invece, non è bastata la rete dell’ex Croci per superare il derby contro il Sestri Levante. Proprio il centravanti è stato il colpo del mercato estivo bianconero.

Intanto l’Imperia ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2021/22: 150 euro per un posto in tribuna e 75 in gradinata. Fissati anche i prezzi per le partite al ‘Ciccione’: 10 euro in tribuna e 5 per la gradinata decisamente abbordabili rispetto a quanto proposto da altre società, come i 20 euro nella tribuna centrale di domenica scorsa per Gozzano-Imperia.