Calcio, Eccellenza. L'Ospedaletti prepara la partita di domani contro l'Arenzano

Si torna in campo domani per la terza giornata del Girone A del campionato di Eccellenza e l’Ospedaletti si prepara a ospitare l’Arenzano.

I genovesi sono reduci dal pareggio interno (0-0) contro il Pietra Ligure che è valso loro il primo punto della stagione.

“Partita tosta, l’Arenzano è una squadra che in queste due prime partite avrebbe meritato qualcosa in più come noi - commenta mister Biffi alla vigilia - gli episodi condizionano le gare, ma lavoriamo anche per fare in modo che certe cose non accadano più. Nel calcio solo chi non fa non sbaglia e i ragazzi hanno capito che sono almeno due i punti che non abbiamo e che avremmo potuto avere. Ma non ci piangiamo addosso, pur non essendo ancora al massimo la mia rosa ha ottime potenzialità”.

Per il match contro l’Arenzano mister Biffi dovrà fare a meno di Mihai, Cambiaso e Calderone. Il resto della rosa è a disposizione.

Fischio d’inizio domani alle 15 al campo sportivo di Camporosso in via Kennedy Presidente, 30.