Sanremo: alla Galleria Bombonnière, i quadri della cantante e pittrice genovese Sherry

Quadri della cantante e pittrice genovese Sherry, nome d'arte di Sheriban Sheu Mineo, sono esposti da oggi (e ci resteranno un mese) nella Galleria Bombonnière di Sanremo, a fianco al casinò. Insieme ad altri di diversi quotati artisti. La pittura di Sherry varia dal figurativo a una sorta di impressionismo. Diciotto anni, l'artista è una ragazza dalle ide chiare.

“I quadri esposti - spiega - li definirei ‘punti di vista’. Tanti problemi attuali, che al giorno d'oggi vengono a volte dimenticati, spesso non toccati perché quasi... intoccabili ed è difficile parlarne. Ho deciso di manifestare il dolore in questo modo, abbastanza chiaro e in altri un po' più nascosto, così da lasciare libera l'immaginazione del visitatore”. Opere che traggono ispirazione dal suo vissuto. Sherry frequenta il quinto anno del liceo artistico Paul Klee Battistine, di Genova. In seguito è intenzionata a provare l'ammissione al Conservatorio (canto pop) di Milano.

“II canto - dice ancora - è un'espressione artistica che mi accompagna da sempre. Passione che ho sentito crescere in me mentre ascoltavo mia madre esercitarsi nel canto lirico. Lei è infatti una ex cantante lirica. Oggi mi sento pronta per poter manifestare la mia arte in più modi possibili, con più versioni di me, che sento mi appartengono e che necessitano di riempire il cuore delle persone. Mi sento molto legata alla vita, soprattutto a quella delle persone che mi stanno accanto. Il mio più grande sogno è diventare una persona felice. Vivere di attimi di felicità, spero tanti. So anche cosa significa soffrire e per questo motivo so anche qual è il vero profondo significato della felicità”.

La galleria, gestita dalla critica d'arte Giulietta Calzini, è aperta dalle 17 alle 22. Chiuso la domenica e il lunedì.