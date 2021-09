Coronavirus: 73 nuovi contagiati in Liguria, 13 in provincia di Imperia. Il tasso di positività regionale al 2,7 per cento

Sono 73 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.698 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 5.833 tamponi antigenici rapidi.

Nella nostra provincia sono 13 i nuovi contagiati, a fronte di soli 3 nella vicina provincia di Savona, 29 a Genova, 27 a La Spezia. Non riconducibili alla residenza in Liguria, 1. Il tasso di positività regionale è al 2,7%. In Asl 1 diminuiscono gli ospedalizzati, meno 2 e rimane un paziente in terapia intensiva. I ricoverati sono in tutto 11.

Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva in Asl 1 aumentano da 374 a 411, effetto delle quarantene scolastiche. Non si registrano decessi nella nostra provincia ma sono quattro i morti nelle altre province.

Tamponi processati con test molecolare: 1.619.838 (+2.698)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 668.907 (+5.833)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 112.353 (+73)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.325 (-11)

Casi per provincia di residenza

Imperia: 243 (-2)

Savona: 303 (-12)

Genova: 1.168 (+1)

La Spezia: 405 (+6)

Residenti fuori regione o estero: 43 (-1)

Altro o in fase di verifica: 163 (-3)

Totale: 2.325 (-11)

Ospedalizzati: 63 (-3); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 11 (-2); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 20 (+2); 2 (+1) nessuno in terapia intensiva

San Martino - 9 (-2); 3 (-) in terapia intensiva

Galliera - 18 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-1) nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 2 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.058 (+20)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 105.621 (+80)

Deceduti: 4.407 (+4)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1: 411 (+37)

Asl 2: 376 (-36)

Asl 3: 331 (+23)

Asl 4: 78 (+1)

Asl 5: 241 (-20)

Totale: 1.437 (+4)

Dati vaccinazioni 25/09/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.468.894

Somministrati: 2.129.417

Percentuale: 86%